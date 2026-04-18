土曜夜、シャビ・シモンズのインスタ投稿がサポーター間で物議を醸した。トッテナムの攻撃的MFはブライトン戦（2-2）で決めた自身のゴールを祝う写真を投稿したが、多くのサポーターは反感を示した。チームは土壇場で勝ち点を逃し、降格の危機が続いている。

75分にはシモンズが鮮やかなシュートで2-1とし、ユニフォームを脱いで喜んだ。 しかし94分、ブライトンが同点とし、トッテナムは勝ち点2を逃した。

試合後、シモンズはInstagramとXに「戦い続ける。観客は素晴らしかった。頑張れ、スパーズ」と投稿した。

投稿に添えられた歓喜の写真が、一部のファンの怒りを買った。 「サッカーがどん底だ。降格するチームの選手がこんな投稿を」と批判が殺到。別のファンは「恥だ。降格がかかっているのに75分でゴール祝いでシャツを脱ぐか？」と突き放した。

また、終盤の得点で喜んだ直後にチームが勝ち点を失ったリシャルリソンと比較する声も。「彼はリシャルリソンと同じことをした」と指摘するファンもいる。別の支持者は「またシャツを脱ぐ選手が現れ、それがブーメランのように跳ね返ってきた」と嘆いた。

「試合に勝ってもいないのに75分で何で喜ぶんだ？」とあるサポーターが投稿。別のサポーターは皮肉って「この馬鹿げた投稿を削除してほしい」。さらに「恥を知れ」との声も。

それでも前向きな声もある。「素晴らしいゴールだった。ボールの受け方が完璧で、見事なシュート。さすがシャビ！」とあるファンはコメント。別のファンも語る。「頑張れ、シャビ。来週はこの結果を忘れてまた頑張ろう。」



























