シャビ・シモンズは土曜夜、親友のエドゥアール・ミシュがPSVに土壇場で痛手を与えるのを見届けた。フォルトゥナ・シッタートのMFはアディショナルタイムに見事な形で2-2を決め、これを受けてシモンズもすぐにXで反応した。

ミシュのゴールには、シャビ・シモンズもすぐさま反応した。2人は長年の仲で、パリ・サンジェルマンの下部組織でともに過ごして以来の親友だ。

ミシュとシモンズはともにフランスの名門クラブの下部組織で育った。パリでは最終的にトップチームでわずかな出場時間しか得られなかったものの、退団後もその友情は続いていた。

2人が今もなお良好な関係を保っていることは、昨年にも示されていた。シモンズとミシュは当時、一緒に休暇を過ごしており、それ以来も良好な関係がうかがえる。

そのため、ミシュが終盤にPSVへ痛手を与えたあと、シモンズも反応せずにはいられなかった。「エドゥアール・ミシュ、お願いだから僕のPSV相手にはやめてくれ」と、オランダ代表のシモンズはゴールから数分後、いくつかの絵文字を添えてXに投稿している。

ミシュの同点弾は、驚くべきことに長い実戦離れのあとに生まれた。フランス人MFは負傷により4カ月間離脱しており、その影響でフォルトゥナのプレシーズンもすべて欠場していた。

だが、その試合勘不足はミシュに影響しなかった。アディショナルタイムの見事な一撃でフォルトゥナに勝ち点1をもたらし、PSVが無傷のシーズンスタートを継続するのを阻んだ。

シモンズ自身も負傷に苦しんでいる。トッテナム・ホットスパーのMFは重い膝の負傷によりワールドカップ出場を断念せざるを得ず、おそらく今後もなお数カ月は戦列を離れる見込みだ。







