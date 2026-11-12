共有 GOALをGoogleでフォロー

オランダ代表のシャビ・エルナンデス監督は、今回のインターナショナルブレークでフレンキー・デ・ヨングに正式にキャプテンマークを託した。バルセロナのMFは、身体に違和感を抱えて戦列を離れているフィルジル・ファン・ダイクに代わり、オランダ代表を率いている。

広告

デ・ヨングがキャプテンに就任

現在オランダ代表を率いるシャビ監督は、木曜日の記者会見で、デ・ヨングが今後のネーションズリーグの試合でキャプテンを務めると認めた。オランダ代表は今週金曜日にヨハン・クライフ・アレナでギリシャと対戦した後、ベルリンへ移動し、月曜日にユルゲン・クロップ監督率いるドイツと対戦する。この決定の背景には、通常キャプテンを務めるファン・ダイクが負傷への懸念から両試合とも出場できないことがある。

デ・ヨングにとって、母国を代表する責任は目新しいものではないが、今回のキャプテン就任は代表キャリアにおける大きな節目となる。MFは今週前半、この役割への誇りを次のように語っていた。「もちろん、それには意味がある。キャプテンになることは誰にとっても大きな名誉だと思うし、私も例外ではない。自分の国のキャプテンだ。代表選手になることは、目指せる最高の到達点であり、今はオランダ代表のキャプテンでもある」

シャビ監督が起用の理由を説明

オランダ代表のシャビ監督は、ファン・ダイク不在の間にチームを率いる人選としてデ・ヨングが明確な候補となった理由を挙げた。バルセロナでMFを指導した経験があり、選手の精神面と技術面の特徴を深く理解している。

シャビ監督は報道陣に「第一に、彼の人柄だ。彼はボールを持ちたがり、日々成長し、チームの一員でありたいと望んでいる。私は彼をよく知っているし、彼は常に責任を引き受ける」と語った。

広告 広告

世界最高峰の実力

リーダーシップに加え、オランダ代表の戦術におけるデ・ヨングの重要性は極めて高い。シャビ監督は、誰がキャプテンマークを巻くかにかかわらず、デ・ヨングをチームのアイデンティティーを形づくる中心的な存在と見ている。監督は「そしてもちろん、彼の能力も理由だ。彼は世界最高のMFの一人だと思っている。監督である私にとって、これらの理由は非常に重要だ」と強調した。

ギリシャ戦はデ・ヨングにとって代表通算71試合目となる。代表での歩みは2018年9月、ペルー戦でジョルジニオ・ワイナルドゥムに代わって途中出場し、デビューを果たしたことから始まった。それ以来、先発メンバーに定着している。デ・ヨングがプレーする代表チームの監督として、シャビはロナルド・クーマン、フランク・デ・ブール、ルイ・ファン・ハールに続く4人目となる。

ネーションズリーグの行方

今後の2試合は、オランダ代表がネーションズリーグ準々決勝に進出する上で重要となる。オランダ代表は現在、ギリシャと並ぶ勝ち点8でグループ首位に立っており、金曜日の直接対決は突破を懸けた争いで特に重要だ。ドイツが勝ち点5で後を追い、セルビアは勝ち点を一つも獲得できず、グループ最下位にとどまっている。