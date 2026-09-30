シャビ・エルナンデス監督は、ネーションズリーグのギリシャ戦に向けた前日会見で、フィルジル・ファン・ダイクをセンターバックの右に置くことを検討していると明かした。

シャビ体制のオランダ代表が戦った最初の2試合では、最終ラインの右センターバックにヤン・パウル・ファン・ヘッケが入っていた。しかし、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンのDFは足を負傷してしまった。

「セルビア戦で誰かに足を踏まれた。本人はそのままトレーニングできると思っていたが、かなり痛みがあった」とシャビ監督。すでにファン・ヘッケはイングランドへ戻っている。

シャビ監督はファン・ヘッケの位置にユリエン・ティンバーを起用する選択もできるが、マイク・フェルヴァイは、ファン・ダイクを右に回し、左利きのヨレル・ハトかミッキー・ファン・デ・フェンを左側でプレーさせる案も検討したのかと質問した。

「そこはフィルジルの好みのポジションではないが、そこで彼が必要なら、チームが最優先だ。彼はチームを大いに助けられる。それは可能だ」と、シャビ監督はフェルヴァイの問いに答えた。

ファン・ダイクは本来は右利きだが、センターバックでは常に左側でプレーしている。リヴァプールでもオランダ代表でも同様だ。