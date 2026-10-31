シャビ・エルナンデス、ロナウジーニョとネイマールがバルセロナでリオネル・メッシほど長く活躍できなかった本当の理由を明かす

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オランダ代表監督のシャビが、ロナウジーニョのバルセロナ在籍中のバロンドール受賞後に起きた急激なパフォーマンス低下について語った。スペインの伝説的MFは、ブラジル人選手の突然の低迷は、悪名高いピッチ外での生活ぶりではなく、ひとえに意欲とハングリー精神の欠如によるものだったと強調した。

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突然のパフォーマンス低下

シャビが、かつてバルセロナでチームメイトだったロナウジーニョの突然の不振について見解を語った。ブラジルの象徴的な選手は、2005年にバロンドールを受賞した直後、パフォーマンスが目に見えて低下した。

多くのファンや評論家は長年、このFWが深夜のパーティーを好んだことを原因に挙げてきた。しかしシャビは、別のきっかけがあったと考えている。ロナウジーニョは単に勝負への意欲を失った、というのがシャビの見方だ。

バルセロナで国内と欧州の両方のタイトルを手にした後、ロナウジーニョは意欲を保つのに苦労した。元MFのシャビは、これを多くのトップアスリートがいずれ陥る心理的な落とし穴だと考えている。

夜遊びよりもメンタリティー

プラカール・グプタとのインタビューで、シャビはロナウジーニョがクラブでのサッカーで成すべきことをすべて成し遂げたと感じていたと説明した。主要な個人賞とチームのタイトルを獲得すると、日々の意欲が薄れ始めたという。

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「そうだね、メンタリティーの問題だったと思う」とシャビは語った。「ロナウジーニョは本当にすべてを勝ち取った。バルセロナでラ・リーガとチャンピオンズリーグを制し、バロンドールも獲得した。そして、おそらく『よし、もう全部やり遂げた』と思ったんだろう」

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偉大なアタッカーたちとの比較

シャビは自身の考えを示すため、ロナウジーニョの姿勢を、飽くなき向上心を持つリオネル・メッシと比較した。アルゼンチン人FWは、約20年にわたりサッカー界の頂点でプレーし続けたことで知られる。

「例えばレオ・メッシと比べると、ロナウジーニョは『もう自分の仕事は果たした』という感じだった」とシャビは続けた。「でもメッシは、もっと多くを求めた。前へ進み続けたんだ。それはパーティーではなく、メンタリティーによるものだ」

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シャビはまた、バルセロナからパリ・サンジェルマンへ移籍した後のネイマールのキャリアにも共通点を見いだした。「『ネイ』にも同じことが起きた。彼はバルセロナで素晴らしい時期を過ごし、僕たちはチャンピオンズリーグを制覇した。その後、彼はPSGと契約した。この場合も、メンタリティーが原因だったと思う」と語った。

トップレベルで活躍し続けること

シャビは最後に、メッシとクリスティアーノ・ロナウドの比類ない息の長さを称賛した。意欲の低下に気づけない選手は、ピッチ上で以前と同じ力を発揮し続けることはできないと指摘した。

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「自分のメンタリティーが衰え、どんどん落ちていて、以前と同じ選手ではなくなっていることに気づかないときだ」とシャビは締めくくった。「例えばクリスティアーノ・ロナウドやメッシには、同じことは起きなかった。彼らはまるで怪物のようだ」