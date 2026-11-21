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オランダ代表のシャビ・エルナンデス監督が、UEFAネーションズリーグ準々決勝でポルトガルと対戦することが決まり、期待を示した。シャビ監督は、ホーム＆アウェーの2試合を、ベスト4進出を目指すチームの成長を測る重要な機会と捉えている。

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シャビ率いるオランダに大一番が待つ

ニヨンで行われた抽選 により、オランダは2027年3月、安定した戦いを模索するポルトガルと対戦することになった。シャビにとって、この試合はチームが現在、国際舞台でどの位置にいるかを測る絶好の機会となる。オランダはグループ2位で準々決勝に進出。一方、対戦相手のポルトガルは、最近デンマークに1-4で大敗したものの、ノルウェーを抑えてグループ4の首位に立った。

ドイツに0-5で大敗するなど、最近の結果には波がある。それでもシャビは、構造的な変化の時期にある両国の状況が似ていると見ている。「私たちにとって非常に良い試金石だ。相手も似た状況にある。両チームとも過渡期にある」とシャビはKNVBの公式チャンネルで語った。「どの国が相手でも大きな挑戦になっただろう。簡単ではないが、ポルトガルも常に楽に戦ってきたわけではない」

因縁の相手を下し、歴史をつくれるか

ポルトガルは2019年の第1回ネーションズリーグ決勝でオランダを破り、優勝した強敵だ。エルナンデスもその歴史を踏まえ、ポルトガルの選手たちが持つ勝者としての実績を認識している。現世代のポルトガル代表選手にはタイトル獲得という貴重な経験があり、若いオランダ代表が成功するには、その壁を乗り越えることを学ばなければならないと認めた。

さらに今回の準々決勝は、伝説的なキャリアを146ゴールで終えたクリスティアーノ・ロナウドの代表引退後、ポルトガルにとって新たな時代の一戦となる。「この世代にはタイトルを獲得した経験がある」とシャビは述べた。「これからポルトガルをしっかり分析する。ウェールズとの試合を見た。2-3で勝ったが、かなり苦しんでいた。それでも勝利した。才能ある選手たちだ。全員がこの対戦に向けて準備を整えるだろう」

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欧州選手権を見据えた戦い

オランダ代表のスタッフにとって、この2試合の意味はネーションズリーグの優勝争いにとどまらない。欧州選手権を控え、シャビはこうした公式戦を大会本番に向けた絶好の実戦機会と見ている。選手たちが大舞台に向けて精神面、戦術面の準備を整えるには、強豪との対戦が不可欠だと考えている。

「それこそ私たちに必要なものだ。ドイツとのホーム戦では非常に良いプレーをしたが、アウェーでは非常に悪かった。これで強豪国との戦いがどういうものか分かった。私たちは欧州選手権に向けて準備をしている。ネーションズリーグは近年、価値がますます高まっている大会で、その準備にも最適だ」と監督は付け加えた。

過密日程への対応

準々決勝は国内シーズンの重要な時期に行われ、欧州クラブ大会も佳境に入る。シャビは、この厳しい時期に主力選手が起用可能な状態でいることを願っている。「選手たちが健康を維持できれば、多くの場合、その頃には誰もが最高の状態にある。コンディションが良く、強いチームでこの試合に臨めることを願っている。楽しみな素晴らしい試合だ」と締めくくった。