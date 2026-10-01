オランダ代表は木曜夜、UEFAネーションズリーグでアウェーのギリシャ戦に臨む。シャビ監督は、先発する11人をすでに明らかにしている。

バルト・フェルブルッヘンはシャビ監督の信頼を維持し、ゴールマウスに入る。スペイン人指揮官が採用する4バックでは、デンゼル・ダンフリースが右、ミッキー・ファン・デ・フェンが左のサイドバックを務める。

負傷により離脱したヤン・パウル・ファン・ヘッケに代わってユリエン・ティンバーが起用され、キャプテンのフィルジル・ファン・ダイクの右隣、センターバックで先発する。

ジョーイ・フェールマンは今回もシャビ監督から先発の座を与えられた一方、ライアン・フラーフェンベルフとタイアニ・ラインデルスはベンチスタートとなる。フース・ティルは「10番」の位置で起用され、クインテン・ティンバーはバランスを保つ役割を担う。

ルート・フリットは『Rondo』で、日曜日にベオグラードで2得点を挙げたクライシェンシオ・サマーフィルとメックス・メールディンクの献身性を高く評価していた。両アタッカーはギリシャ戦でも先発する。

シャビ監督は負傷のため、コーディ・ガクポの名前を外さざるを得なかった。ガクポはオランダ代表のトレーニングキャンプを離れている。これにより、ルベン・ファン・ボメルが左ウイングとして出場機会を得る。

ギリシャの先発メンバー: Tzolakis; Saliakas, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Androutsos, Tzolis; Pavlidis, Ioannidis.

オランダの先発メンバー: Verbruggen; Dumfries, J. Timber, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Til, Q. Timber; Summerville, Meerdink, Van Bommel.