シャビ・エルナンデスは、オランダ代表監督としてのデビュー戦を満足げに振り返った。試合後、NOSのイェルーン・ステーケレンブルフとの対話でそう語っている。とりわけ後半には、オランダ代表がドイツを押し込み、同点弾という当然の結果につなげることに成功した。

「前半はナーバスだったが、後半は自分たちがやりたかったプレーができた」とシャビは切り出した。「キャラクター、野心、強度を示せた……。主導権も握った。もちろん、これはまだ始まりにすぎないが、後半の多くの点には非常に満足している」

ルベン・ファン・ボンメルの見事なアシストとコーディ・ガクポのゴールによって、オランダ代表は最終的に勝ち点0では終わらなかった。フィルヒル・ファン・ダイクもすでに、それが自信にとって大きな後押しになると話しており、シャビもその見方に同意している。

「本当にいい感触が残っている。最後はもっと多くを得るに値した。でも、チャンスを作り、プレッシャーをかけた。残念ながらいくつかのデュエルには負けたが、後半は自分たちのほうが上回っていた」

続いてシャビは、オランダ代表の中盤について短く触れ、ジョーイ・フェールマンを際立った存在として挙げた。「前半はタイアニ（レインデルス、編集部注）がフリーの選手だった。後半は、とりわけジョーイ（フェールマン、編集部注）がとても良いプレーをしていた」

「私は、簡単にボールを失わず、ゲームを理解しているスタイリストが好きなんだ」と代表監督は続けた。フェールマンはそのプロフィールに完璧に当てはまるようだ。「でも、私はクインテン（ティンバー、編集部注）も大好きだ。彼はデュエルに勝つ。まったく別のタイプだ。だから、とても満足している」とシャビは締めくくった。