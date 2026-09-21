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ライブ
imago-sport-1083630890.jpgPro Shots
Siep Engelen
翻訳者：

シャビ・エルナンデスがオランダ代表で初練習、いきなり1選手が不在に

オランダ
シャビ・エルナンデス
ユリエン・ティンバー

オランダ代表は月曜日、新指揮官シャビ・エルナンデスの下で初練習を行った。その中で、26選手のうち1人が個別メニューに取り組んだ。

長引く鼠径部の負傷から回復したばかりのユリエン・ティンバーは、グループ練習には加わらなかった。複数メディアによると、彼はルート・ファン・ニステルローイの隣で、ピッチ脇のエアロバイクに乗っていた。

そのほか、招集された25人の代表選手は全員がザイストで練習に参加した。これにより、今週木曜日に行われるドイツとのネーションズリーグ初戦に向けた準備が正式に始まった。

ティンバーは3月にアーセナルで負傷し、シーズン終盤を欠場することになった。それでも、敗れたパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝では途中出場し、その後オランダ代表のワールドカップメンバーにも招集されていた。

しかし、チームに合流した際、十分なコンディションではないことが判明した。ロナルド・クーマンはその代役としてルートシャレル・ヘールトライダを帯同させることを決めた。

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ティンバーは夏の間も回復に向けて懸命に取り組み続け、すでにアーセナルでも復帰を果たしている。オランダ代表でもすぐに戦力となれるだけの状態にあるかどうかは、今後数日で明らかになる。

ルベン・ファン・ボメルとヒヴァイ・ゼヒールにとっては、これがフル代表での初練習だった。2人は満面の笑みでピッチに立った。離脱したユスティン・クライファートとドニエル・マレンに代わって加わったフース・ティルとメックス・メールディンクも参加した。

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