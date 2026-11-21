共有 GOALをGoogleでフォロー

バルセロナの若手シャビ・エスパルトが、エル・クラシコで負った大きなけがからの回復について前向きな近況を明かした。最近、カタルーニャの名門との長期契約を結んだ19歳は、同クラブでキャリアを全うするという夢の実現を目指している。

広告

エル・クラシコでの負傷を乗り越えて

トップチームへの急速なステップアップを果たしていた若手の歩みは、 エル・クラシコで足首に大きなけがを負った ことで止まった。キャリアのハイライトとなるはずだった一戦は、身体的に苦しい経験へと変わった。報道によれば、新年の初めまで戦列を離れる可能性が高い。それでも、下部組織出身のエスパルトは復帰を急がず、辛抱強く取り組んでいる。再発によって復帰がさらに遅れるリスクを冒すよりも、完全に回復することを最優先にしていると強調した。

リハビリによる心身への負担を振り返り、DFは回復初期が特につらかったと認めた。『AS』によると、エスパルトは「けがをしてから、かなり良くなっている。最初の2週間は本当につらかったけど、今は良くなっている。何も急ぎたくない。しっかり回復しなければならない」と説明した。

バルセロナへの揺るぎない思い

この負傷に関する近況報告は、最近 カタルーニャの名門と長期契約を結んだ DFにとって、重要な節目にあたる。2030年までの新契約は、クラブがその可能性を大いに信頼していることを示すものだ。本人にとって、どこでプレーしたいかに迷いはなかった。会長室で行われた正式な契約締結の場では、バルセロナを「人生のクラブ」と表現した。

エスパルトにはカンプ・ノウで達成したい明確な目標があり、欧州で頂点に立つことが願いの筆頭にある。「キャリアのすべてをバルセロナで過ごしたい。ここにたどり着くのは難しいけど、ここに居続けるのも同じくらい難しい。夢はこのクラブでキャリアを築くことだ」と語った。

広告 広告

フィリップ・ラームとの比較をどう受け止めるか

エスパルトの戦術理解力は、ハンジ・フリック監督の目にも留まっている。フリック監督は、かつてこのスペイン人選手をドイツのレジェンド、フィリップ・ラームになぞらえた。バイエルン・ミュンヘンとドイツ代表でラームと密接に仕事をした監督からの高い評価だけに、エスパルトにとっても大きな意味を持つ。自信につながったと認める一方、本人は冷静さを保とうとしている。

Related Topics

エスパルトは「ラームと比較されたのは褒め言葉として受け止めたし、少し驚いた。誰かと自分を比べたいとは思わない。特に、素晴らしいキャリアを築いたラームとはね。監督にそう言ってもらえたことで、より自信が持てた」と明かした。

大きな武器となる多才さ

ラームと比較される主な理由の一つは、ピッチ上のさまざまな役割を効果的にこなせることだ。今季は主に左サイドバックでプレーしているが、戦術的な柔軟性があり、指導陣が必要とするポジションを埋められる。ユースからトップチームへ移って以来、こうした献身的な姿勢が指導陣の評価を得ている。

広告

ラ・マシアで育ったエスパルトは、クラブの偉大なレジェンドたちを何年も見て、自身のプレーに磨きをかけてきた。「今季は左サイドバックでプレーする機会が多かったけど、監督が必要とする場所ならどこでもプレーする。バルセロナを見て育ったし、セルヒオ・ブスケツが中盤の中央でプレーする姿も見ていた。求められたポジションにはどこでも適応してきた」と明かした。