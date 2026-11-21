エル・クラシコでの負傷を乗り越えて
トップチームへの急速なステップアップを果たしていた若手の歩みは、エル・クラシコで足首に大きなけがを負ったことで止まった。キャリアのハイライトとなるはずだった一戦は、身体的に苦しい経験へと変わった。報道によれば、新年の初めまで戦列を離れる可能性が高い。それでも、下部組織出身のエスパルトは復帰を急がず、辛抱強く取り組んでいる。再発によって復帰がさらに遅れるリスクを冒すよりも、完全に回復することを最優先にしていると強調した。
リハビリによる心身への負担を振り返り、DFは回復初期が特につらかったと認めた。『AS』によると、エスパルトは「けがをしてから、かなり良くなっている。最初の2週間は本当につらかったけど、今は良くなっている。何も急ぎたくない。しっかり回復しなければならない」と説明した。
バルセロナへの揺るぎない思い
この負傷に関する近況報告は、最近カタルーニャの名門と長期契約を結んだDFにとって、重要な節目にあたる。2030年までの新契約は、クラブがその可能性を大いに信頼していることを示すものだ。本人にとって、どこでプレーしたいかに迷いはなかった。会長室で行われた正式な契約締結の場では、バルセロナを「人生のクラブ」と表現した。
エスパルトにはカンプ・ノウで達成したい明確な目標があり、欧州で頂点に立つことが願いの筆頭にある。「キャリアのすべてをバルセロナで過ごしたい。ここにたどり着くのは難しいけど、ここに居続けるのも同じくらい難しい。夢はこのクラブでキャリアを築くことだ」と語った。
フィリップ・ラームとの比較をどう受け止めるか
エスパルトの戦術理解力は、ハンジ・フリック監督の目にも留まっている。フリック監督は、かつてこのスペイン人選手をドイツのレジェンド、フィリップ・ラームになぞらえた。バイエルン・ミュンヘンとドイツ代表でラームと密接に仕事をした監督からの高い評価だけに、エスパルトにとっても大きな意味を持つ。自信につながったと認める一方、本人は冷静さを保とうとしている。
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エスパルトは「ラームと比較されたのは褒め言葉として受け止めたし、少し驚いた。誰かと自分を比べたいとは思わない。特に、素晴らしいキャリアを築いたラームとはね。監督にそう言ってもらえたことで、より自信が持てた」と明かした。
大きな武器となる多才さ
ラームと比較される主な理由の一つは、ピッチ上のさまざまな役割を効果的にこなせることだ。今季は主に左サイドバックでプレーしているが、戦術的な柔軟性があり、指導陣が必要とするポジションを埋められる。ユースからトップチームへ移って以来、こうした献身的な姿勢が指導陣の評価を得ている。
ラ・マシアで育ったエスパルトは、クラブの偉大なレジェンドたちを何年も見て、自身のプレーに磨きをかけてきた。「今季は左サイドバックでプレーする機会が多かったけど、監督が必要とする場所ならどこでもプレーする。バルセロナを見て育ったし、セルヒオ・ブスケツが中盤の中央でプレーする姿も見ていた。求められたポジションにはどこでも適応してきた」と明かした。