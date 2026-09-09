シャビ、イングランドのチャンピオンズリーグ出場クラブのスタンドで目撃される

シャビは水曜日、アンフィールドを訪れていた。オランダ代表の監督は、フィルジル・ファン・ダイクを視察するために現地入り。リヴァプールのセンターバックは、チャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーに2-1で勝利した。

代表通算96試合出場のファン・ダイクは、イングランドの強豪で90分間プレーした。ジェレミー・フリンポンとライアン・フラーフェンベルフは、ハーフタイム後に監督アンドニ・イラオラによって途中起用された。コーディ・ガクポは負傷のためリヴァプールで欠場した。

シャビはファン・ダイクと話をするためにリヴァプールを訪れている。オランダ代表のキャプテンは最近、イングランドメディアですでにスペイン人指揮官と話し合いを行う考えを示していた。

「自分がどう考えているかは、その話し合いに少し左右される。誰だって評価され、愛され、重要な存在だと感じたいものだ。自分はまだチームにとって価値があり、重要な存在でいられると感じている。その考えが一致するなら、2028年の欧州選手権まで良い2年間を迎えられる。そうでなければ、その時に分かるだろう」と、ファン・ダイクは語った。

シャビは土曜日、アヤックス対PSVを視察するためにアムステルダムを訪れていた。翌日には数人のアシスタントが、scヘーレンフェーン対AZの一戦を見守るため、アベ・レンストラ・スタディオンのスタンドに入った。

指揮官はこの期間を使って、国内外で代表選手たちのプレーを視察している。それを踏まえ、シャビが最終メンバーを編成することになる。

オランダは9月24日から10月4日にかけて、ネーションズリーグで4試合を戦う。セルビアと2度対戦するほか、ドイツ、ギリシャとも対戦する。