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チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、マンチェスター・ユナイテッドに2-0で勝利した試合で圧倒的なプレーを見せたロメオ・ラヴィアが、スタンフォード・ブリッジでついに復調したと考えている。ロンドンに加入して以来、度重なる負傷に苦しんできたベルギー人MFは、チェルシーの中盤に欠かせない存在としての地位を確立したようだ。

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ユナイテッド戦で輝いたラヴィア

ラヴィアはコンディション面の悩みをすっかり過去のものにした。22歳のMFは先週のリヴァプールとのカラバオカップで、チェルシー加入後初めて公式戦で90分間プレーした。そのわずか3日後、マンチェスター・ユナイテッドに2-0で勝利した重要な一戦でも、再び90分間プレーした。

ベルギー人MFは2023年にサウサンプトンからチェルシーに加入したが、長く戦列を離れる苦しい時期を過ごした。今ではコンディションを完全に取り戻し、アロンソ監督の中盤で存在感と安定感を発揮している。

アロンソ監督、ラヴィアの精神力を称賛

最高レベルの試合をコントロールするために何が必要かを熟知するアロンソ監督は、勝利後、ラヴィアを特に称賛した。スペイン人指揮官が注目したのは、体力面で高まりつつあるラヴィアの自信だった。

「ロムの状態が良くなり、力強さを増し、より長い出場時間とより大きな負荷に対応する自信を深めていることは分かっている」とアロンソ監督はクラブ公式サイトに語った。「アンフィールドでフル出場してから72時間もたたないうちに、あのようなプレーを、あのエネルギーを持って見せた［ユナイテッド戦で］。時には脚よりも気持ちの方が重要だ。今の彼は精神的に良い状態にある」

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チェルシーの指揮官は、若きMFのプレーの技術面にも特に感銘を受けた。「最高のパフォーマンスだった。この3週間、ロメオは非常に良い状態にある」と語り、こう続けた。「MFの視点から見て、彼のプレーは非常に完成度が高かった。良いプレーを数多く見せてくれたし、彼のことをうれしく思う。大いに評価されるべきだ。多くの場面で正しいプレーをした。

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「常に守備陣と攻撃陣をつなぎ、サイドを変えることもできた。正しい判断を何度も下し、非常に活動的で、競争心も見せていた。この試合だけではない。この2、3週間、彼はとても高いレベルでプレーしている。彼のことをとてもうれしく思う」

苦しい敗戦からの立ち直り

この勝利はチェルシーにとって重要なタイミングで訪れた。週末を前に、チームはプレミアリーグでトッテナムに敗れ、続くリヴァプールとのカラバオカップでもPK戦の末に敗退するというつらい結果を経験していた。ユナイテッド戦での立ち直りによって重要な勢いを取り戻し、アロンソ監督率いるチームはチャンピオンズリーグ出場圏内に返り咲いた。

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結果を振り返り、ラヴィアは語った。「とても重要な試合であり、重要な勝利だった。チーム全体の頑張りは素晴らしかったと思う。先発した選手から途中出場した選手まで、全員がしっかり試合に入っていた。これからに向けて、良い意思表示になったと思う」

ベルギー人MFは、過酷なリハビリを経て自身が前進していることにも触れた。「僕の仕事は、前にいる選手たちや周りのみんながプレーしやすくなるようにすることだと、いつも言っている。だから、それができて、チームの良い勝利に貢献できてうれしい」と続けた。「とても良い感覚でプレーできている。いつも言っているように、この数週間、クラブや練習場にいるみんなと一緒に、人には見えないところで多くの努力を重ねてきた。その成果が出ていて、とてもうれしい。このまま続いてほしい」

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チャンピオンズリーグ出場権獲得へ

トップ4の座を取り戻したチェルシーは、この確かな足場を生かさなければならない。ラヴィアが万全のコンディションを取り戻したことは、アロンソ監督にとって中盤での大きな追い風だ。残りのシーズンに向けて、実質的には新戦力を得たようなものと言える。

チェルシーにとって当面の課題は、安定した戦いを続けることだ。波乱の1週間を乗り越えた今、チャンピオンズリーグ出場圏内の座を固めるには、マンチェスター・ユナイテッド戦で見せた規律とエネルギーを、同じように発揮し続ける必要がある。