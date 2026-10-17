チェルシーのスペイン人監督チャビ・アロンソが、土曜夜に行われたプレミアリーグのエバートン戦で頭部に強い衝撃を受け、検査のため病院に搬送されたアルゼンチン代表GKエミリアーノ・"ディブ"・マルティネスの最新の状態について明らかにした。

アロンソは試合後のコメントで、マルティネスは意識のある状態でピッチを離れ、病院で検査を受けていると語り、現時点で把握している情報はそれだけだとして、アルゼンチン人GKの状態に関する追加の詳細を待っているとした。

ブランスウェイトとの接触による懸念される負傷

マルティネスは65分、ペナルティーエリア内でのフリーキックの場面でエバートンのDFジャラッド・ブランスウェイトと競り合った際、顎の部分に強い打撃を受けた。

アルゼンチン人GKは接触後にピッチに倒れ込み、メディカルスタッフが素早く駆け寄って応急処置を施した。ヒル・ディキンソン・スタジアムは不安に包まれ、試合は約10分間中断された。

治療を受けた後、マルティネスはストレッチャーでピッチの外へ運ばれ、負傷の深刻さを懸念させる光景となったが、その後アロンソが、彼は意識のある状態でピッチを離れ、必要な検査のため病院に向かったと明言した。

2連勝にアロンソも満足

試合内容については、チャビ・アロンソはチェルシーのパフォーマンスに満足感を示し、チームが2連勝を飾ったことを受けて、選手たちの姿勢と試合のさまざまな状況に対応する力を称賛した。

スペイン人監督は「精神面は素晴らしかった。さまざまな局面で効果的に振る舞う方法を知っていた。チームの姿勢が気に入った。我々は勝利に値した。素晴らしい試合だった」と語った。

この結果により、チェルシーは勝ち点13とし、同節の残り試合の消化を待つ状況ながら、暫定でプレミアリーグ順位表の4位に浮上した。