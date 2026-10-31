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チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、夏の移籍市場でコール・パーマーがマンチェスター・ユナイテッドへの加入に近づいたことがあったとの見方を強く否定した。スペイン人指揮官は、昨シーズンに苦しい時期を過ごしたものの、イングランド代表のパーマーは今もスタンフォード・ブリッジでのプロジェクトに欠かせない存在だと強調している。

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夏の移籍憶測に終止符

マンチェスター出身で、幼少期からマンチェスター・ユナイテッドを応援していたパーマーには、先の移籍市場でオールド・トラフォードへの移籍が盛んに取り沙汰された。この噂が当初勢いを増した背景には、ロンドン西部で過ごしたパーマーにとって、非常に不本意なシーズンとなったことがあった。

長引く鼠径部の問題によって前シーズンは大きく影響を受け、公式戦の出場はわずか34試合にとどまった。その前年の52試合から大幅な減少だった。その後のパフォーマンス低下を受け、クラブでの現状に不満を抱いているとの見方も浮上した。しかし、コンディションの問題は現在完全に解消しており、チェルシーは今月初めに新契約を結んでパーマーの長期的な残留を確実にした。

アロンソ監督が退団説を否定

プレミアリーグでライバル関係にある両クラブは、夏にアンドレイ・サントスの移籍について話し合いを行った。だが、クラブ間で協議があったにもかかわらず、アロンソ監督は金曜午後、記者団に対し、パーマーの将来が交渉の議題に上がることは一度もなかったと強調した。

チェルシーの指揮官はこの見方を明確に否定し、主力FWの立場は揺るぎないと主張した。「［彼の退団について］話し合いはなかったし、彼は常に構想に入っていた」とアロンソ監督は述べた。「彼がここにいなくなることについて、協議は一切なかった」

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ビッグマッチでの活躍へ

移籍市場が閉まり、コンディションも完全に回復した今、焦点は再びピッチ上でのパーマーの働きに移る。パーマーは従来の「ビッグ6」を相手にした試合で、時折存在感を示すのに苦労してきた。監督はその点での改善を強く望んでいる。アロンソ監督は攻撃陣に大舞台で力を発揮し、実力を示すパフォーマンスを披露してほしいと考えている。

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「誰もがすべての試合で最高のレベルを示す必要がある。ただ、大きな試合では相手の質や試合のレベルによって、時にそれが難しくなる」とアロンソ監督は説明した。「攻撃の選手たちが適切な位置でボールを受け、プレーに関わり、試合の流れに入れるよう、我々がサポートする必要がある」

スタンフォード・ブリッジでの重要な一戦

チェルシーは今週土曜、プレミアリーグの重要な一戦でマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎える。新契約を結び、健康状態にも問題がなくなったパーマーにとって、監督の求めに応え、幼少期から応援していたクラブを打ち破る絶好の機会だ。