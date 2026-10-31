夏の移籍憶測に終止符
マンチェスター出身で、幼少期からマンチェスター・ユナイテッドを応援していたパーマーには、先の移籍市場でオールド・トラフォードへの移籍が盛んに取り沙汰された。この噂が当初勢いを増した背景には、ロンドン西部で過ごしたパーマーにとって、非常に不本意なシーズンとなったことがあった。
長引く鼠径部の問題によって前シーズンは大きく影響を受け、公式戦の出場はわずか34試合にとどまった。その前年の52試合から大幅な減少だった。その後のパフォーマンス低下を受け、クラブでの現状に不満を抱いているとの見方も浮上した。しかし、コンディションの問題は現在完全に解消しており、チェルシーは今月初めに新契約を結んでパーマーの長期的な残留を確実にした。
アロンソ監督が退団説を否定
プレミアリーグでライバル関係にある両クラブは、夏にアンドレイ・サントスの移籍について話し合いを行った。だが、クラブ間で協議があったにもかかわらず、アロンソ監督は金曜午後、記者団に対し、パーマーの将来が交渉の議題に上がることは一度もなかったと強調した。
チェルシーの指揮官はこの見方を明確に否定し、主力FWの立場は揺るぎないと主張した。「［彼の退団について］話し合いはなかったし、彼は常に構想に入っていた」とアロンソ監督は述べた。「彼がここにいなくなることについて、協議は一切なかった」
ビッグマッチでの活躍へ
移籍市場が閉まり、コンディションも完全に回復した今、焦点は再びピッチ上でのパーマーの働きに移る。パーマーは従来の「ビッグ6」を相手にした試合で、時折存在感を示すのに苦労してきた。監督はその点での改善を強く望んでいる。アロンソ監督は攻撃陣に大舞台で力を発揮し、実力を示すパフォーマンスを披露してほしいと考えている。
「誰もがすべての試合で最高のレベルを示す必要がある。ただ、大きな試合では相手の質や試合のレベルによって、時にそれが難しくなる」とアロンソ監督は説明した。「攻撃の選手たちが適切な位置でボールを受け、プレーに関わり、試合の流れに入れるよう、我々がサポートする必要がある」
スタンフォード・ブリッジでの重要な一戦
チェルシーは今週土曜、プレミアリーグの重要な一戦でマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎える。新契約を結び、健康状態にも問題がなくなったパーマーにとって、監督の求めに応え、幼少期から応援していたクラブを打ち破る絶好の機会だ。