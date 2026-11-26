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チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、ウェズレイ・フォファナがクラブに無断で受けたインタビューを巡る騒動について、本人が正式に謝罪したと明かした。フランス人DFは長時間のポッドキャストで、重要なPK失敗を冗談めかして語ったように見え、ファンから批判を浴びていた。

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アロンソ監督、フォファナの謝罪を明かす

チェルシーの指揮官は、フォファナを巡る内部の規律問題に区切りをつけようとしている。センターバックのフォファナはクラブの許可を得ず、 フランス人ユーチューバー、ザック・ナニとの２時間半に及ぶインタビュー に応じたことで、チェルシー首脳陣との間に問題を抱えることになった。その中で最近のカップ戦敗退について軽い調子で語ったことが、チェルシーファンの一部を激怒させたと報じられている。

騒動の発端となったのは、チェルシーがリヴァプールに敗れたカラバオカップ４回戦を振り返るフォファナの発言だ。アンフィールドでの試合は１－１で終了し、チェルシーはPK戦で５－６と敗れた。フォファナは重要なPKを失敗。元レスター・シティのDFはポッドキャストで、クロスバーを大きく越えた自身のキックについて笑いながら説明していた。この劇的な決着には、チームメイトのエマニュエル・エメガ、バレンティン・バルコ、ギオルギ・ママルダシュヴィリも関わっていた。

プレミアリーグのノッティンガム・フォレスト戦を前に取材に応じたアロンソ監督は、この問題をチーム内で対処済みだと明言した。『Evening Standard』によると、アロンソ監督は「彼［フォファナ］とはこの件について話した。彼は謝罪した」と述べた。さらにスペイン人指揮官は、フォファナの行動について「適切ではなかった。彼は、こうしたことを繰り返さないと言っている」と厳しい見方を示した。

フォファナ、PK失敗を振り返る

フォファナはリヴァプール戦での自身の役割について率直に語ったが、その口調はくつろぎすぎていたのかもしれない。DFにとってはすでに苦しい夜だった。モーガン・ロジャースがチェルシーを先制に導いた直後、ハンドでPKを与え、コーディ・ガクポに決められていたからだ。二度の痛手を経験しながらも、フォファナはアンフィールドでの敗戦からすぐに気持ちを切り替えたと主張した。

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ナニとのインタビューで、フォファナは「リヴァプール戦の敗戦は受け入れ難かった。でも、それもサッカーの一部だから、すぐに切り替えた。PKを蹴る責任を引き受けて、失敗した。そもそも自分がPKを蹴るのがうまくないことは分かっていたんだけどね［笑］」と語った。

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経験を踏まえた重圧との向き合い方

批判を受けながらも、フォファナはPK戦でキッカーに名乗り出た判断を擁護した。比較的若いチェルシーのチームで、自分は経験豊富な選手の一人だからだと説明。経験の浅いチームメイトよりも失敗を受け止めやすく、過去に困難を乗り越えてきたことで、PK失敗後の個人攻撃も受け流せたと示唆した。

フォファナは「でも、PKの場面では自分が名乗り出た。自分は最も経験のある選手の一人だから。ピッチには若い選手が大勢いた。だから、そこで自分が行かなきゃいけなかったんだ。挑戦しなきゃいけない。自分としては、失敗しても、いろいろな経験をしてきたし、多くのことを乗り越えてきた。失敗しても、大したことじゃないと言うつもりはない。もちろん嫌なものだ。でも、攻撃されるのが自分なら、大きな問題じゃない」と説明した。

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アンフィールドでの失敗を乗り越える

フォファナは最後に、PKを技術的にどう失敗したかを詳しく語り、観客の反応にも触れた。そして現代のサッカーでは、結果によって人々の見方がすぐに変わると強調。リヴァプール戦の３日後にチェルシーがマンチェスター・ユナイテッドに勝利したことで、チーム内では敗戦の記憶が薄れ始めたと語った。

フォファナは「攻撃されたのは初めてじゃない。大丈夫だし、気にしていない。まったく気にならない。３日後には次の試合があると分かっている。３日後に勝てば、人々は忘れる。PKのことももう忘れている。それがサッカーというものだ。自分から名乗り出て蹴り、失敗した。見事なシュートをバーのはるか上に飛ばしてしまった。僕のシュートを見た？ 本当に高く蹴り上げたんだ［笑］。かなり上の方にいたファンが、実際にボールをキャッチしたのを覚えている。でも、失敗したんだ。今は笑って話せる。それもサッカーの一部で、そういうものだから。それがすべてだよ」と語った。