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マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティが、チェルシーのDFマロ・ギュストの動向を注視している。西ロンドンのクラブは、出場機会が限られているこの右サイドバックに7500万ポンドの値札を付けている。23歳のフランス人選手は、シャビ・アロンソ監督の就任以降、スタンフォード・ブリッジでジョシュ・アチェアンポンより序列が下がっている。

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出場機会を失ったフランス人サイドバックをライバルが注視

talkSPORTによると、チェルシーの新たなスペイン人指揮官の下でトップチームでの出場機会が減ったマロ・ギュストを、イングランド北西部の両強豪が注視している。クラブ主将のリース・ジェームズが負傷で戦列を離れたままにもかかわらず、元リヨンのDFであるギュストは9月12日を最後にプレミアリーグで先発していない。代わって、アカデミー出身のアチェンポンが最終ラインの右で起用される機会を増やしている。

出場時間の減少で退団の憶測

若い頃に所属したフランスのクラブ、リヨンから2023年に約2600万ポンドで加入した攻撃的サイドバックのギュストは、それまでロンドンで主力としてプレーし、公式戦通算144試合に出場して3得点を挙げてきた。しかし、今季のリーグ戦では出場した7試合のうち先発はわずか3試合にとどまっている。

リーグ戦での出場機会が散発的な一方、ギュストはカラバオカップでチームがリヴァプールとの4回戦にPK戦で敗退するまで、全3試合に先発した。出場機会の減少を受けて国内のライバルも関心を示しており、マンチェスター・シティは選手と元チェルシー指揮官のエンツォ・マレスカの再会を目指し、すでに夏に獲得の可能性を探っていた。

財務規則違反を巡る審理がシティの獲得を複雑に

エティハド・スタジアムの首脳陣はギュストの選手としての特性を依然として高く評価しているが、同メディアは、ピッチ外で進行中の規則違反を巡る手続きによって、7500万ポンドの移籍を成立させる資金面での対応が複雑になっていると伝えた。マレスカ率いるチームは、プレミアリーグの財務規則に114件違反したと認定されたことを受けた異議申し立ての最終結果を、今も待っている。

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独立委員会は、同クラブが2009年から2018年までの9年間にわたり、「偽装」契約を通じて収入を9億ポンド水増ししたと判断した。処分を決める審理はまだ行われておらず、法的な異議申し立ての結果も確定していないため、次の移籍市場で高額の補強に乗り出すのは容易ではない。

監督交代が冬の獲得への動きを不透明に

一方、マンチェスター・ユナイテッドはマイケル・キャリックの後任としてアメリカ代表指揮官マウリシオ・ポチェッティーノを迎えることで原則合意し、オールド・トラッフォードで転換期を迎えている。迫る指揮官交代とシティが続ける法廷での争いを踏まえると、1月の移籍市場が開いた際に、いずれかが正式に獲得を申し入れるかは不透明だ。それでも、ギュストが構想外のままであれば、その状況は注視されることになる。