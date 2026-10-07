シャビ・アロンソはチェルシーで何を築こうとしているのか？

シャビ・アロンソは、この夏の就任後、チェルシーでの船出が明暗分かれるものとなっている。今季最初の代表ウィークを前に、プレミアリーグ5試合という小さなサンプルではあるが、成績は2勝1分け2敗。それでも、ある傾向は見え始めている。

すでにチェルシーは明確に違うチームに見える一方で、守備、中盤、攻撃はそれぞれまったく異なるスピードで成熟しつつある。評価できる点は多い。チェルシーは得点を重ね、チャンスを作り、攻撃陣の才能で相手を圧倒してきた。アロンソを魅力的な人選にした、流動的かつポジショナルなフットボールの片りんものぞかせている。しかし同時に、無視するのが難しくなりつつある不都合な現実もある。

チェルシーはここまで12失点を喫しており、リーグ最多失点となっている。もっとも、多くのチームより1試合多く消化しているが、それでもなお初のクリーンシートを探している段階だ。ブレントフォードに0-3で敗れた一戦では、10月10日にボーンマスをホームに迎える前に、アロンソが修正しなければならない問題が露呈した。

守備：問題は3バックだけではない

チェルシーは最終ラインの質を高めるため、この夏にマクサンス・ラクロワとエミリアーノ・マルティネスを獲得した。しかし、この失点数が示しているのは、選手の人選というよりも、より広い戦術的な問題である。アロンソのアイデンティティーは、バイヤー・レバークーゼンで無敗のままブンデスリーガ優勝を果たした際に用いた3バックシステムを軸に築かれており、ここでもそれを導入しようとしているのは不思議ではない。ただ、その一方で相手や試合状況に応じて3バックと4バックを使い分けてもいる。

チェルシーのポゼッション率は5試合平均で47.5％。リーグ11位だ。就任時にアロンソがポゼッション志向の指揮官として歓迎されていたことを考えれば、多くの人にとって意外な数字だろう。ボールを持っていない時間帯には、相手に時間とスペースを与え、長い時間にわたって押し込まれている。そして、決して強固とは言えない守備組織の隙を突かれている。

プレミアリーグのチームは、最高レベルのチームですら罰するだけの技術的クオリティーを備えており、チェルシーはボール非保持時の連係不足によって、あまりにも多くのボックス侵入を許している。アロンソは、チェルシーがボールを持たない時に前線3人を狭い位置に保ち、カウンターに備えさせることを好む。そのため、しばしばフラットな5-4-1ではなく5-2-3の形になる。これはリスクの高い形であり、相手にチェルシーのウイングバックやワイドセンターバックに対する幅のある数的優位を作らせてしまっている。

中盤：質の高い選択肢不足

この夏にエンソ・フェルナンデスとアンドレイ・サントスを最大1億7500万ポンドで売却したことは、収支面では素晴らしいビジネスだった。しかしチェルシーは期限最終日までに代役を確保できず、報道によればモナコのラミン・カマラ獲得も破談になったとされる。その結果、強みだったエリアが弱点へと変わってしまった。

負傷もそれに拍車をかけている。モイセス・カイセドはふくらはぎの問題により、今季ここまでわずか14分しかプレーしていない。そのためアロンソはジョーダン・ヘンダーソン、バレンティン・バルコ、ロメオ・ラビアに頼りつつ、本職がフルバックのリース・ジェームズやマロ・ギュストを時折中盤で起用してきた。問題は単に人数不足ではなく、コントロール不足にある。アロンソが必要としているのは、ボールを前進させ、プレッシャーをはがし、ボールを失った際に守備を保護できるMFだ。

彼のゲームモデルは、ポゼッションとスペースを支配することを土台としている。そう考えれば、就任早々にこれだけの制約を抱えていることはフラストレーションのたまる状況に違いなく、中盤に求める一体感がまだ備わっていないのも理解できる。ただ、シーズンは長い。カイセドは復帰に近づいており、チェルシーは1月に中盤の補強候補を検討すると見られているため、シーズン終盤には景色が大きく変わっている可能性もある。

攻撃：JPモルガン・トリオは見ていて楽しい存在だ

チェルシーはこの夏、コール・パーマーとジョアン・ペドロを補完する存在として、アストン・ヴィラからモーガン・ロジャーズを獲得した。そして彼は5試合で3ゴール1アシストと、さっそく結果を残している。

この3人は最大のポジティブ要素となっており、チェルシーのリーグ戦10得点のうち8得点、9アシストのうち6アシストを生み出している。ロジャーズはピッチを広げるランナー兼キャリー役、ジョアン・ペドロは攻撃の基準点、パーマーは右ハーフスペースから中盤と前線をつなぐ役割を担う。互いを補完し合うプロフィールによって、流れるような攻撃が形作られており、それぞれが流動的にポジションを入れ替え、連係している様は、まるで動く詩のようだ。パーマーとジョアン・ペドロはいずれもボーンマス戦に向けて状態を確認されている段階であり、チェルシーのタイトル獲得への望みは、この前線が健康を維持できるかに大きくかかっている。

結論

アロンソにとって、この代表ウィークは、すべての新任監督に必要なものをもたらす。それは時間だ。守備構造とチームのレストディフェンスを修正する時間、中盤の関係性を築く時間、そしておそらく最も重要なのは、試合を支配することと試合をコントロールすることは同じではなく、後者も同じくらい価値があるとチェルシーに教える時間である。

スタンフォード・ブリッジには、得点が最大の問題にはならないと信じさせるだけの攻撃タレントがそろっている。より大きな疑問は、チェルシーがボールを持っていない時に何が起きるのかという点だ。5試合を終えた時点で、アロンソに対する正しい評価は楽観でも悲観でもなく、好奇心である。攻撃は築く価値のある何かがあることを示し、中盤はまだ土台が築かれている最中であることを示し、守備はまだ多くの作業が残っていることを示している。

チェルシーにはアイデンティティーがある。今、アロンソに必要なのは、そこへバランスを与えることだ。



