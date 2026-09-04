実際、ロンドンのクラブはローマ所属のフランス代表マヌ・コネ（25）の獲得に向けて精力的に動いていた。 移籍市場の専門家ジャンルカ・ディ・マルツィオによると、すべての関係者の間で交渉はかなり進んでいたという。移籍金は6000万～7000万ユーロとみられていた。だが最終的に、ジャッロロッシはこの取引を承認しなかった。Footmercatoによれば、短期間のうちに適切な代役を見つけられなかったためだという。その際、ユスフ・フォファナ（27、ACミラン）と元ブンデスリーガ選手のピエール＝エミール・ホイビュア（31、オリンピック・マルセイユ）の獲得に動いていたようだ。

同メディアによると、チェルシーの具体的な動きとしては、シャビ・アロンソ監督（44）が電話でコネをスタンフォード・ブリッジ移籍へ説得しようとしていたことなどが挙げられる。さらに同指揮官は、かつてレアルで指導した教え子キリアン・エムバペにコネについて尋ねていたという。このスーパースターは、フランス代表でのチームメートについて「最大級の賛辞」を送っていたようだ。

コネが高く評価されているのは、アロンソやエムバペだけではない。 フランスのストライカーのレジェンド、ティエリ・アンリも米国、カナダ、メキシコで開催されるW杯を前に、SPORTbibleで彼を「世の中にいるセントラルミッドフィルダーの中でも最高の一人」と称賛していた。アンリは約2年前、フランスU-23代表監督としてパリ五輪でコネを指導。コネと、現在のバイエルンのスターであるミカエル・オリーズを擁したチームは、当時銀メダルを獲得した。

それ以来、コネは「見事なプレーをしている」とアンリは続けた。 「人々は（ウスマンヌ）デンベレやデジレ・ドゥエ、（ブラッドリー）バルコラ、（ウィリアム）サリバ、あるいは（イブラヒマ）コナテについて話すから、彼は少し埋もれてしまうのかもしれない。一方で、人々は彼にあまり注目していない。私は彼を極めて堅実な選手だと思っている」

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チェルシーはマヌ・コネの代わりに誰の獲得を目指すのか？

コネは五輪後、移籍金1800万ユーロでグラードバッハからローマへ移籍。そこで主力としてプレーし、昨季は37試合で5得点関与を記録した。フランスA代表では現在までに19試合に出場している。

一方のチェルシーは、引き続きセントラルミッドフィルダーの補強を望んでいる。 そのため、クラブW杯王者は元リバプールのジョルジニオ・ワイナルドゥム（36）に接触したとも伝えられている。ワイナルドゥムはサウジアラビアのアル・イテファクを退団して以降フリーのため、移籍市場が閉まった後でも契約可能だ。