シャビ・アロンソに厳しい批判　チェルシーFCの練習試合惨敗で珍事も

オーストラリア、香港、インドネシア、マレーシアを巡るアジアツアーの締めくくりとして、ブルーズは日曜午後（ドイツ時間）、マレーシア1部のジョホール・ダルル・タクジムFCと対戦したが、3-3（1-1）の引き分けに終わった。

大本命相手の圧倒的アンダードッグだった相手は、14分にアリフ・アイマンが先制点を記録。だがチェルシーのFWリアム・デラップが前半終了間際の42分、PKでまず同点に追いついた。

後半もこのイングランド人はPKを決めて成功を収めた（62分）が、その後ジョホール・ダルル・タクジムがオスカル・アリバス（65分）とベルグソン（86分）の連続ゴールで再びリードを奪回した。DFアントニオ・クリスティアンの終盤のオウンゴールによる3-3で、ロンドン勢は少なくとも完全な赤っ恥を免れた。

奇妙だったのは、90分で引き分けの場合はPK戦を行うことで両チームが事前に合意していたにもかかわらず、マレーシアのクラブが試合終了後、そのままピッチを去ってしまったことだ。結局、PKによる1対1の勝負は行われなかった。

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チェルシー、テストマッチ5試合でわずか2勝

ブルーズにとって、この3-3は現在進行中の新シーズンへ向けた準備期間における、またしても説得力を欠くパフォーマンスとなった。これまでに行われたトッテナム・ホットスパー（1-2）、ウェスト・シドニー・ワンダラーズ（6-4）、ユベントス・トリノ（0-1）、ACミラン（3-0）とのテストマッチで、チェルシーは2勝2敗を記録していた。

そのため、新指揮官アロンソにはすでに批判が向けられている。大衆紙The Sunは「アロンソーひどい。控え組が格下相手に無惨な試合をしたあと、アロンソは眠れぬ夜へ」と見出しを打った。Daily Mailは「チェルシーのプレシーズンマッチが茶番になる」と書いている。

アロンソのチームは今後、来週土曜日（8月15日）にレアル・ソシエダとの最後のテストを残しており、その1週間後にプレミアリーグの新シーズンが開幕する。初戦でブルーズはアウェーでフラムFCと対戦する。