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チェルシーのシャビ・アロンソ監督が、昨日（金曜日）に行われたプレミアリーグの試合で敵地でノッティンガム・フォレストに2-3で敗れた要因について語り、チームが厳しい時期を過ごしていることを認めた。

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敗戦の要因について、アロンソ監督は試合後のメディア対応で次のように語った。「多くのことが思いどおりにいかなかったのは確かだ。我々はスコアを維持することに苦しんでいる。先制点を許した。それが最初にうまくいかなかったことだ」

さらに「その後、彼らに2点目を決められて2-1になったが、まだプレーする時間は残っていた。だから3点目を許したことで、状況は非常に、非常に厳しくなった。我々は堅実さと自信という面で厳しい時期にある。解決策を見つけるために取り組まなければならない。プレーへの自信を取り戻すための解決策を見つける必要がある。それが唯一の方法だ」と続けた。

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チェルシーのファンから侮辱を受けていたにもかかわらず、ウェズレイ・フォファナを先発起用したことを後悔しているかと問われると、スペイン人指揮官は結束の必要性を強調した。「我々は団結し続けなければならない。ロッカールームにいる全員、チームの一人ひとりが必要だ。助けが必要だし、この状況を一緒に乗り越えなければならない。誰も除外はしない」

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チーム内の自信の低下や、選手たちが自身の伝えようとしているメッセージを理解しているかどうかについては、こう語った。「我々は取り組んでいるし、解決策を見つけようとしているし、持てる力のすべてを出そうとしている。だが、物事は望むようには進んでいない。私にとってサッカーとは、取り組み続け、何度でも挑戦すること以外にない。物事がうまくいかないときでもだ」

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元レアル・マドリー監督はさらに続けた。「なぜなら、何かを成し遂げたいのであれば、それは我々の内側から生まれなければならないからだ。外から誰かがやって来て、我々に必要な解決策や取り組み、必要なクオリティ、必要なメンタリティを与えてくれることはない。それはチームの内側から生まれなければならない」

試合後にフォファナと話したかと問われると、「いいえ」とだけ答えた。

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この結果、チェルシーは勝ち点16のまま8位にとどまり、一方のフォレストは勝ち点を12に伸ばし、プレミアリーグの順位表で14位につけている。

試合はホームチームのブラジル人FWイゴール・ジェズスが5分に先制点を挙げた。ペナルティエリア内でダニエル・ムニョスのクロスを受け、見事なダイレクトシュートをゴールに突き刺し、チームに理想的なスタートをもたらした。

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前半はノッティンガム・フォレストの1点リードで終了した。チェルシーがボールを支配したものの、ロンドンのクラブはホームチームの守備を崩すのに苦しみ、フォレストのほうがスペースを効果的に活用していた。

後半に入ると、51分にモーガン・ギブス＝ホワイトがPKを決めてリードを2点に広げた。このPKは、ウェズレイ・フォファナがFWリアム・デラップを倒したとして与えられたもので、デラップがフランス人DFをかわそうとした場面だった。

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チェルシーもすぐに反撃に出る。54分、途中出場のオランダ人FWエマヌエル・エメガがペドロ・ネトのシュートのこぼれ球を押し込み、1点差に詰め寄った。

しかし73分、ギブス＝ホワイトが自身2点目となるチーム3点目を決めてノッティンガム・フォレストのリードを再び広げる。89分にエメガが再び1点を返したものの、試合はホームチームの3-2の勝利で終わった。

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この結果は、チェルシーとシャビ・アロンソ監督へのプレッシャーをさらに強めることになった。チームはスタンフォード・ブリッジでリーズ・ユナイテッドに1-4で大敗し、その前の節でもサンダーランドに0-1で敗れていた。