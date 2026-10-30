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チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、スタンフォード・ブリッジでの対戦を前に、批判にさらされているマンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督に深い敬意と同情を示した。アロンソ監督は、注目度の高い監督職では、結果が振るわなくなると絶え間ないプレッシャーがかかると認めた。

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重要な一戦を前にキャリック監督の去就に注目

マンチェスター・ユナイテッドは土曜日、スタンフォード・ブリッジに乗り込む。プレミアリーグでの低調なスタートを受け、マイケル・キャリック監督は続投に向けて正念場を迎えている。ユナイテッドは開幕8試合でわずか1勝にとどまり、首位との勝ち点差は15に広がっている。

ホームでボーンマスに0-3で屈辱的な敗戦を喫し、45歳の指揮官への重圧はさらに強まった。

しかし、チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、周囲の騒ぎに関係なくユナイテッドは危険な相手だと強調した。

アロンソ監督、キャリック監督との個人的なつながりを振り返る

アロンソ監督はキャリック監督への敬意を示し、かつて中盤で対戦したことや、最近レジェンドマッチで顔を合わせたことを振り返った。「監督としてのマイケルには大きな敬意と強い親近感を抱いている。対戦したことがあるから彼を知っているし、最近はレジェンドマッチでプレーした際に少し話もした」とアロンソ監督は語った。

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「彼は本当にいい人で、一緒にいたいと思える人物だ。ただ、それ以外については私がコメントすることではない」

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両監督に向けられる厳しいメディアの視線については、こう付け加えた。「今に始まったことではない。仕事を引き受けた時点で分かっていることだ。厳しい時期に対処し、困難を乗り越える必要がある」

チェルシー、奮起を期すマンチェスター・ユナイテッドとの対戦へ

アロンソ監督は、現在の危機的状況によりユナイテッドへの対策が立てやすくなるとの見方を否定した。「私にとっては何も変わらない。どんな状況でも同じように準備する必要がある。自分たちでコントロールできることに集中する」と説明した。

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「ユナイテッドには優れた選手層があり、いい選手といい監督がいる。厳しい試合になるだろうし、勝つには自分たちが最高の状態で臨まなければならない」

「試合をうまくコントロールし、感情も適切にコントロールする必要がある。落ち着きを保ち、強度を高めなければならない……。先制点も重要になる」とスペイン人指揮官は語った。

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スタンフォード・ブリッジでプレミアリーグの重要な一戦

両クラブとも、国内リーグでの戦いの流れを変える勝ち点3を求めて土曜日の一戦に臨む。

アロンソ監督は、先週末にホームでトッテナム・ホットスパーに敗れた選手たちに、すぐに立て直すことを求めている。

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スタンフォード・ブリッジでのキックオフは土曜日の午後に予定されている。