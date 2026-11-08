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チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、スタンフォード・ブリッジでの初シーズンを順調にスタートさせる中、選手たちに欧州のトップクラブの一角へ返り咲くための地位を勝ち取るよう求めた。スペイン人指揮官は、試合日程に余裕があることを生かして自身の戦術を浸透させてきた一方、試合のない静かな練習の週に代えて、欧州大会の慌ただしい日々を迎えたいと切望していることを明かした。

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スタンフォード・ブリッジで抱く欧州への野望

アロンソはロンドン西部での指揮官生活を実りある形でスタートさせたが、すでに日程が大幅に過密になる将来を見据えている。今季は欧州大会への出場がないため、コブハムで戦術面の取り組みに十分な時間を割けている。しかし、元レヴァークーゼン監督は、そうした「試合間隔の長い週」が過去のものになることを望んでいる。

チェルシーは開幕からの9試合で勝ち点16を獲得し、現在プレミアリーグで4位につけている。国内での堅実な戦いの土台は、アロンソが練習に専念できる期間に築かれた。それでも指揮官は、欧州の舞台から遠ざかっている現状を一時的なものと捉え、遅くとも来季までには解消しなければならないと考えている。

今季、意外にも欧州大会との両立を図っているサンダーランドとの対戦を前に、アロンソは自身の考えを明確にした。チェルシーの指揮官はクラブ公式サイトで、「目標はあの舞台［欧州］に戻ることだ。［私たちは］試合間隔の長い週を過ごすのは今季だけにしたい。目標も、願望も、渇望も、過密な日程を戦い、週に3試合をこなさなければならない状況を迎えることにある。そうなれば、顔を合わせる機会もずっと増えるだろう」と語った。

コブハムで新たなチームの形を築く

移行期にあるアロンソにとって、週中の試合がないことは、ある意味で思わぬ恩恵となっている。若いチームとの関係を築き、ブンデスリーガでの成功を特徴づけたポジショナルプレーを徹底するために必要な時間を得られたからだ。しかし、選手としてチャンピオンズリーグを2度制した伝説的なMFは、より大きな目標を見失っていない。

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アロンソは、チェルシーほどの実績を持つクラブにはチャンピオンズリーグへの出場が求められることを十分に理解している。自身の哲学を浸透させるために得られた時間を評価する一方、クラブの名声にふさわしいのは最高峰の舞台だと強調した。週中に試合がない現状について、アロンソは「今それがつらいというわけではない。現状に対応しているからだ。だが、あの舞台こそ私たちが目指す場所だ」と付け加えた。

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戦う資格を勝ち取るために

チームの可能性に自信を持つアロンソだが、最高峰の舞台に戻ることの難しさも理解している。欧州の強豪と渡り合えるだけの力がチームにはあると考える一方、その目標にふさわしいことをピッチ上の結果で示さなければならないと強調する。アロンソにとって、欧州の舞台への復帰には、日々高い水準を保ち、プレミアリーグで安定した結果を残すことが必要だ。

「私たちは欧州の大きなスタジアムで、欧州のトップチームと戦いたい。そこに立てると思うからだ。ただし、その資格を勝ち取らなければならない」とアロンソは力を込めた。

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最高峰の舞台への渇望

同世代で屈指の実績を誇る選手だったアロンソは、チャンピオンズリーグに119試合出場した経験を指導者としての考え方にも生かしている。過密日程が肉体と精神に与える負担を理解しながらも、その厳しさを成功の証しと捉える。現在は、最高峰の舞台への同じ渇望をスタンフォード・ブリッジのチームにも根付かせようとしている。

アロンソは「私たちはサッカーが好きだが、残念ながら［欧州大会の試合が行われた週に起きたことについて］コメントすることしかできない。あの舞台に立ちたいという思いはあるが、それにふさわしいことを示さなければならない」と締めくくった。