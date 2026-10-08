マウロ・ジュニオールは、ブラジル代表として国際舞台でのキャリアを歩むことを最終的に選択した。PSVのこの選手にとってオランダ代表も選択肢だったが、シャビ監督が彼に電話する必要はもうない。

マウロはESPNのインタビューで自身の将来について明確にした。オランダ代表はもはや選択肢ではない。『それはもう終わったと思う。確信しているよ。僕の夢はずっとブラジル代表でプレーすることだった』。

『オランダ代表に関するうわさはいくつかあった。でも、もちろん僕の夢はずっとブラジルのためにプレーすることだった。それが僕の生まれた国であり、僕がプレーしたい国なんだ』と、PSVのマウロは付け加えた。

マウロは2017年からPSVに所属しており、オランダ代表としてプレーすることも可能だった。シャビから招集があれば、ブラジル国籍を失うことなくオランダのパスポートを申請できたはずだった。

このDF兼MFは、すでにブラジル代表で3試合に出場している。9月のオーストラリア戦では途中出場と先発出場を記録。インド戦ではマウロがアシストまでマークした。

マウロは、オーストラリア代表戦で着用した試合用ユニフォームをすでに大切な場所に保管している。『家に置いてあるよ。チームメート全員にサインしてもらった。特別な場所に飾ることになる』。

現在、マウロの焦点は再びPSVに向いている。PSVは金曜日、ホームでscヘーレンフェーンと対戦し、フレンドンロテライ・エールディビジを再開する。