シャビ、これまでオランダ代表で一度もプレーしたことのない選手を指摘

ユーリ・ムルダーは、ブンデスリーガでのワウテル・ブルヘルのパフォーマンスに非常に強い印象を受けている。解説者のムルダーは、TSGホッフェンハイムのMFが代表監督シャビのリストに早く入ることを願っている。

ムルダーはデ・テレグラーフで、今季ドイツで注目すべき選手としてブルヘルの名を挙げた。「オランダでは過小評価されている選手だが、ブンデスリーガで完全に開花している」

シャルケ04の元FWであるムルダーの見方では、ブルヘルはホッフェンハイムのスカッド内でもトップ選手の1人だという。「選手育成と、クラブにふさわしい選手の獲得という点で良い仕事をしているクラブだ。ブルヘルはブンデスリーガ屈指のMFの1人になった」

一方でムルダーは、オランダ代表に関しては障害もあると見ている。ブンデスリーガ通のムルダーは、ブルヘルが2021年から海外でプレーしているため、オランダ国内で見落とされていることを懸念している。

「オランダでは彼は視界から外れているが、新しい代表監督シャビの候補リストには確実に入るべきだ」とムルダーは最後に、オランダ代表の新指揮官へメッセージを送った。

ブルヘルはオランダの各年代別代表でプレーし、ヨング・オランイェにも名を連ねた。フェイエノールトの元選手であるブルヘルは、オランダ代表での出場機会にはまだ恵まれていない。