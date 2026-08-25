あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
imago-sport-1045697004.jpgNurPhoto
Bart DHanis

翻訳者：

シャビ監督、オランダ代表のある1選手をめぐって早くも非常に大きな懸念を抱く

シャビがフレンキー・デ・ヨングの状況を深く懸念していると、ジャーナリストのジョルディ・グラウが番組『Gol a Gol』で伝えている。オランダ代表の新監督は、このMFを巡る状況について2つの理由から不安を抱いている。

シャビは2週間前、オランダサッカー協会（KNVB）によってオランダ代表の新監督に任命された。元MFのシャビは、バルセロナで共に過ごした時期からデ・ヨングをよく知っている。

デ・ヨングは現在、昨季終盤に負ったひざの負傷から回復中だ。ワールドカップでは激しい痛みを抱え、注射を打ちながらプレーしており、そのことで状況が悪化した可能性がある。

シャビがオランダ代表のスター選手を深く心配している理由は2つある。まずは負傷そのものだ。このけがは自然には治らず、デ・ヨングが手術を受けなければならない可能性がある。その場合、回復にはさらに数カ月を要することになる。

また、新監督はバルセロナでのデ・ヨングの状況も懸念している。クラブは、この司令塔がワールドカップで負傷を抱えながらプレーを続けたことを快く思っていない。さらに現在では、そのことを理由にハンジ・フリック監督が主将の腕章も剥奪したという。

デ・ヨングはここまでオランダ代表で70試合に出場し、2得点を記録している。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー