シャビ監督がオランダ代表の先発を発表、デ・ヨングの代役は？

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オランダ代表は月曜日、ヨハン・クライフ・アレナでギリシャに7-0で圧勝してから3日後にドイツと対戦する。シャビ監督は先発メンバーを発表し、負傷で離脱したフレンキー・デ・ヨングの代役にはクインテン・ティンベルを起用した。ベルリンのオリンピアシュタディオンで行われる注目の一戦は20時45分に始まる。

デ・ヨングは土曜日に負傷で離脱し、ベルリンでの一戦を欠場する。シャビ監督はそれ以前にフィルジル・ファン・ダイクとブライアン・ブロビーの起用も断念しており、両選手はギリシャから7点を奪った試合を欠場した。

月曜日のドイツでの一戦では、バルト・フェルブルッヘンがゴールを守る。守備陣に変更はなく、右からデンゼル・ダンフリース、ヤン・パウル・ファン・ヘッケ、ミッキー・ファン・デ・フェン、ユリエン・ティンベルが先発する。

中盤ではクインテン・ティンベルがデ・ヨングに代わって出場する。ヨエイ・フェールマンとタイアニ・ラインデルスがオランダ代表の中盤を構成する。

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前線にも新たな顔ぶれはない。ギリシャ戦で先制点を挙げたクリセンシオ・サマーヴィルが再び右サイドでチャンスを得る。同じく得点を記録したドニエル・マレンが最前線に入り、コーディ・ガクポが左サイドから脅威をもたらす役割を担う。

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オランダはUEFAネーションズリーグのグループBで5試合を終えて勝ち点11を獲得し、首位に立っている。ドイツはシャビ監督率いるチームを勝ち点3差で追い、3位につけている。

ドイツ代表の先発メンバー：テア・シュテーゲン；トロイ、シュロッターベック、ター、ブラウン；キミッヒ、パブロビッチ；グルダ、ヴィルツ、シェルハント；ハヴァーツ

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オランダ代表の先発メンバー：フェルブルッヘン；ダンフリース、ファン・ヘッケ、ファン・デ・フェン、J・ティンベル；Q・ティンベル、フェールマン、ラインデルス；サマーヴィル、マレン、ガクポ。