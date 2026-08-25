シャビ代表監督、オランダ代表のある1選手をめぐって早くも大きな懸念

シャビはフレンキー・デ・ヨングを非常に心配していると、ジャーナリストのジョルディ・グラウが番組『Gol a Gol』で伝えている。新任のオランダ代表監督は、オランダ代表のMFを巡る状況について2つの理由から不安を抱いている。

シャビは2週間前、オランダ代表の新監督としてKNVBから任命された。元MFのシャビは、バルセロナでともに過ごした時期からデ・ヨングをよく知っている。

デ・ヨングは現在、昨季終盤に負った膝の負傷から回復中だ。彼はワールドカップで激しい痛みを抱え、さらに注射を打ちながらプレーしており、そのことで状況が悪化した可能性がある。

シャビがオランダ代表の中心選手を非常に心配している理由は2つある。まずは負傷そのものだ。このケガが自然に治らず、デ・ヨングが手術を受けなければならない可能性がある。その場合、回復にはさらに数か月かかる可能性がある。

また、新監督はバルセロナでのデ・ヨングの状況も心配している。クラブは、このゲームメーカーがその負傷を抱えたままワールドカップでプレーし続けたことを快く思っていない。すでにハンジ・フリック監督も、その理由からキャプテンマークを剥奪している。

デ・ヨングはここまでオランダ代表で70試合に出場し、2得点を記録している。