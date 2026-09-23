「シャビよりも、私はオランダの選手を個人的に多く知っている」と彼は、木曜日にアムステルダムで行われるネーションズリーグの一戦（20時45分開始）を前にした即席の記者対応で語った。「それがアドバンテージになるかどうかは分からない。でも事実ではある」と、満面の笑みを浮かべながら話した。

バルセロナのレジェンドであるシャビは、オランイェを、この夏にオランダにとっても不本意な結果に終わったワールドカップ後、辞任したロナルド・クーマンから引き継いでいた。オランダは、ドイツがパラグアイ戦と同様に、PK戦の末にすでにベスト16で敗退しており、相手はモロッコだった。

クロップは代表監督として、大会敗退後に職を退く意向を示したユリアン・ナーゲルスマンの後任となった。アムステルダムでのアウェーゲームは、クロップ体制での初陣となる。この指揮官の発言は、リバプール時代を踏まえたものだった。そこで彼は2015年から2024年までレッズを率いていた。

ユルゲン・クロップの元教え子で、オランダ代表に入っているのは誰？

その年月を通じて、クロップは今も、守備の中心フィルジル・ファン・ダイク、中盤の刈り取り役ライアン・フラーフェンベルフ、そしてウイングのコーディ・ガクポを知っている。彼らは新たなシャビ体制のメンバーに名を連ねている。もっとも、試合準備にそれが役立つかについて、クロップはそうは見ていなかった。「相手が何をしてくるのか、私たちにはまったく分からない」と認めた。結局のところ、シャビにとっても就任後初めての試合だからだ。