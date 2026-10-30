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チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、スタンフォード・ブリッジでの対戦を前に、批判にさらされているマンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督に深い敬意と共感を示した。アロンソ監督は、注目度の高いチームを率いる立場では、結果が振るわないと絶え間ない重圧にさらされると認めた。

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大一番を前にカリック監督の去就に注目

マンチェスター・ユナイテッドは土曜日、スタンフォード・ブリッジでの一戦に臨む。プレミアリーグで開幕から8試合を戦い、わずか1勝と低迷。首位とは勝ち点15差がつき、マイケル・キャリック監督は続投を懸けた状況にある。

ボーンマスにホームで0-3と屈辱的な敗北を喫したことで、45歳の指揮官への重圧はさらに高まった。

しかし、チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、周囲の騒ぎにかかわらずユナイテッドは危険な相手だと強調した。

アロンソ監督、カリック監督との個人的なつながりを振り返る

アロンソ監督はカリック監督への敬意を明かし、かつて中盤で対戦したことや、最近レジェンドマッチで交流したことを振り返った。「監督としてのマイケルをとても尊敬しているし、強い親しみも感じている。対戦したことがあるので彼を知っているし、最近はレジェンドマッチで一緒にプレーして、少し話もした」と語った。

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「彼は本当にいい人で、一緒にいたいと思える人物だ。ただ、それ以外については私がコメントすることではない」

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両監督に向けられるメディアの厳しい視線について、アロンソ監督はこう付け加えた。「今に始まったことではない。この仕事を引き受けた時点で分かっていることだし、厳しい時期に対処し、乗り越えなければならない」

チェルシー、意欲を高めるマンチェスター・ユナイテッドとの一戦へ

アロンソ監督は、マンチェスター・ユナイテッドが現在苦境にあるからといって、対戦への準備が容易になるとの見方を否定した。「私にとっては何も変わらない。どんな状況でも同じように準備する必要がある。自分たちにコントロールできることをコントロールする」と説明した。

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「ユナイテッドには優れた選手層があり、いい選手、いい監督がいる。厳しい試合になるだろうし、勝つためには自分たちが最高の状態で臨まなければならない」

「試合をうまくコントロールし、感情もコントロールして、落ち着きと激しさを持つ必要がある……。最初のゴールも重要になるだろう」と、スペイン人指揮官は詳しく語った。

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スタンフォード・ブリッジでプレミアリーグの重要な一戦

両クラブとも、国内リーグでの戦いの流れを変える勝ち点3を求めて土曜日の一戦に臨む。

アロンソ監督は、先週末にホームでトッテナム・ホットスパーに敗れたチームに、素早い立て直しを求めている。

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スタンフォード・ブリッジでのキックオフは土曜日の午後に予定されている。