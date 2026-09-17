シャビは25歳の選手をオランダ代表でデビューさせるのか？「電話が来ることを願っている」

ヴァウテル・ブルヘルが、ジーゴ・スポルトの取材で、新監督シャビ・エルナンデスから次回の代表活動期間に招集されることを望んでいると語った。

ブルヘルは現在、TSGホッフェンハイムでプレーしている。同クラブは昨夏、ストーク・シティから同選手を獲得した。

25歳のゲームメーカーはブンデスリーガで即座に旋風を巻き起こし、シーズンを4得点4アシストで終えた。ヨウリ・ムルダーも、彼の成長について非常に前向きな見解を示していた。

「ムルダーがそう言ってくれるのはうれしい。彼はシャルケでの役職（テクニカルディレクター、編集部注）もあって、もちろんこのリーグをよく知っているからね」とブルヘルは切り出した。

「選手についての意見を、その選手を1、2回見ただけで判断する人もいる。でも彼はブンデスリーガをもう少ししっかり見ているし、だからこそ素晴らしい賛辞だよ」

その後、オランダ代表入りの可能性について問われると、「1年前にこの質問をされたら、君はおかしいと言っていただろうね。でも一気に進んだ。今の状況には満足している」と答えた。

「電話が来ることを願っているよ。でも、ヨーロッパのトップクラブでプレーしていないと難しい。前監督のロナルド・クーマンも、すでに知っている選手を使いたいと話していた。僕も20ゴール決めたわけじゃない。だから理解しているよ。競争も激しいからね」と締めくくった。