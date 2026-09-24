シャビは大きな感銘を受けている。「トッププレーヤーだ。これこそ私たちに必要なものだ」

オランダ代表では木曜日、メックス・メールディンクとルベン・ファン・ボメルの2人がピッチに立ち、デビューを果たした。2人はドイツ戦でともに素晴らしい印象を残し、シャビ・エルナンデス監督の目にもそう映った。

メールディンクは前半、負傷したブライアン・ブロビーに代わって出場し、ファン・ボメルは試合終盤にピッチへ入った。PSVのアタッカーはアディショナルタイムにコーディ・ガクポへ圧巻のアシストを送り、オランダは1-1の引き分けに持ち込んだ。

ファン・ボメルのアシストについて、シャビは明確にこう語っている。「あれはキャラクターを示している。今日はオランダ代表での初戦だったが、彼が違いを生み出した。もちろんコーディもだ」と、1-1の場面をあらためて映像で確認しながら、スペイン人指揮官は語った。

「これこそ我々に必要なものだ。彼はトッププレーヤーだ」と、シャビはファン・ボメルを絶賛する。「ルベンのことを本当にうれしく思う。我々は彼を信じているし、彼はそれを示してくれた。彼にはその価値があった。素晴らしい人格の持ち主だからだ」

シャビによれば、その人間性は足のアウトサイドで送った見事なクロスだけに表れているわけではない。その直前のプレー、つまりボール奪取にも表れていたという。「彼はボールを奪った。その後に素晴らしいクロスが来た」

もう一人のデビュー組、メールディンクについても、シャビは非常に満足している。「彼も素晴らしかった。ブライアン（ブロビー）にとってはつらいことだ。ドイツのDF陣と激しく競り合っていたからね。でもメックスも本当に素晴らしかった」

「彼はチームのためにハードワークし、身をささげた。GKに何度もプレッシャーをかけていたし、今ごろはもう疲れ切っているはずだ。でも彼らのことを本当にうれしく思う」と、シャビは締めくくった。