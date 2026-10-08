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ライブ
imago-sport-1084150313.jpgANP
Rian Rosendaal
翻訳者：

シャビはその名を完全にリストから外すことができる。「オランダ代表はもう終わった。それは間違いないと分かっている」

オランダ

マウロ・ジュニオールは、代表キャリアをブラジルで歩むことを最終的に決断した。PSVの同選手にとってオランダ代表も選択肢だったが、シャビ監督がもう彼に電話をかける必要はなくなった。

マウロはESPNのインタビューで自身の今後について明確にした。オランダ代表は、もはや選択肢ではない。「それはもう終わったと思う。間違いなくそうだ。僕の夢はずっとブラジル代表でプレーすることだった」

「オランダ代表に関するうわさは確かにあった。でも、もちろん僕の夢はずっとブラジルのためにプレーすることだった。あそこは僕が生まれた国であり、僕がプレーしたい国なんだ」と、PSVのマウロは付け加えた。

マウロは2017年からPSVに所属しており、オランダ代表としてプレーすることも可能だった。シャビから招集があれば、ブラジル国籍を失うことなくオランダのパスポートを申請できたという。

このDF兼MFは、すでにブラジル代表で3試合に出場している。9月のオーストラリア戦では途中出場も先発出場も経験した。インド戦では、マウロはアシストまで記録している。

マウロは、オーストラリア代表戦で着用した試合用ユニフォームをすでに大切な場所に保管している。「家に置いてあるよ。チームメート全員にサインをもらったんだ。特別な場所に飾ることになるよ」

現在、マウロの焦点は再びPSVに向けられている。PSVは金曜日、ホームでのscヘーレンフェーン戦でフリーエンデンロテライ・エールディヴィジを再開する。

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