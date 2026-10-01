ドイツ紙『BILD』は木曜夜、各国代表監督の報酬額を明らかにした。これにより、シャビ・エルナンデスの年俸も公になった。

世界で最も高給を得ている代表監督はカルロ・アンチェロッティだ。ブラジルサッカー連盟から年間1000万ユーロを受け取っている。

これは、ランキング2位のユルゲン・クロップより年間300万ユーロ多い。元リヴァプール監督はドイツサッカー連盟から年間700万ユーロを受け取っている。

3位はマウリシオ・ポチェッティーノ。アメリカ代表で680万ユーロを受け取っている。これに続くのが、イングランド代表で600万ユーロを稼ぐトーマス・トゥヘルだ。

5位にはルイス・デ・ラ・フエンテが入った。欧州王者であり世界王者でもあるチームを率いる指揮官には、毎年500万ユーロが振り込まれている。

6位はポルトガルのジョルジェ・ジェズスで、年俸は400万ユーロ。その後に続くのが、フランスで360万ユーロを受け取っているジネディーヌ・ジダンだ。

その次がシャビだ。オランダ代表監督はオランダサッカー協会から毎年300万ユーロを受け取っており、ランキングでは8位となっている。9位と10位にはそれぞれ、アルゼンチンのリオネル・スカローニとオーストリアのラルフ・ラングニックが入っている。