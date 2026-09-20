シャビはオランダ代表監督としての最初の代表ウィークをまだ迎えていないが、ESPNでは早くもこのカタルーニャ人指揮官のある決定に厳しい批判が上がっている。ハンス・クラーイ・ジュニアは、代表チームのトレーニングのほぼすべてが非公開で行われていることがどうしても理解できないとし、Goedemorgen Eredivisieで、それを非常に大きな機会損失だと述べた。

シャビは8月に代表監督に就任し、最初の代表ウィークに向けて26人の選手を招集した。オランダ代表は今後数週間でUEFAネーションズリーグの4試合を戦う。

クラーイは、まさにこの時期にスペイン人指揮官がどのように仕事をするのかを間近で見たかったという。「彼がどんな監督なのか、どうトレーニングし、何をトレーニングしているのか、誰も知らない。常に厳しく要求するタイプなのか、それとも選手に寄り添うタイプの監督なのか。僕たちには分からない」

クラーイによれば、今後2週間で13回のトレーニングが予定されているものの、そのどれひとつとして完全公開ではないという。「非公開か、非公開か、あるいは15分だけ見られるかのどれかだ。本当に信じられないよ」と、このESPNのアナリストは憤った。

「その13回のトレーニングのうち、数回は15分だけ公開されるけど、見られるのはウォーミングアップ、ロンド、そしてもしかすると鬼ごっこくらい。その後は、両手を後ろに回した代表監督が見えるだけだ」

クラーイは、KNVBはそれによってメディアだけでなく、とりわけサポーターをないがしろにしていると考えている。「KNVBにとって、本当にもったいない機会損失だと思う。特に、小さな子どもを連れた親たちにとってね。10歳、11歳、12歳のサッカー少年がオランダ代表のユニフォームを着て来ても、大好きなヒーローたちや新しい代表監督を見ることができないなんて、信じられないほどの機会損失だと思う」

スホールト・モソウもクラーイの批判には大いに同意しており、オランダ代表はクラブとは異なる立場にあると指摘する。「クラブでは、すべてを非公開にするのが長年のトレンドになっている。でもオランダ代表はやはり少し違う。国を代表しているし、実際にはその国の一部でもある。だから、そうしたトレーニングは時折きちんと公開されるべきなんだ」と、そのジャーナリストは主張した。