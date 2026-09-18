シャビ・エルナンデスが、オランダ代表監督として初の招集メンバーを発表した。46歳のスペイン人指揮官は、初の代表ウィークを前に、さっそくいくつかの決断を下している。

すでに複数の主力代表選手が不在となることは明らかになっていた。マタイス・デ・リフト、イェルディ・スハウテン、フレンキー・デ・ヨング、シャビ・シモンズは負傷からの回復途上にあり、イアン・マートセンとマッツ・ウィーファーは最近になって負傷した。

金曜朝には、Algemeen Dagbladのオランダ代表番マールテン・ワイフェルスが、主将フィルジル・ファン・ダイクが引き続き代表でプレーし、ルベン・ファン・ボメルがオランダ代表の招集メンバーで初選出を果たすと、すでにほのめかしていた。その報道は事実だった。

ファン・ボメルに加え、フェイエノールトのMFヒファイ・ゼヒールもオランダ代表で初招集となった。一方で、チームメートのルチアーノ・ヴァレンテは今回は招集されず、キース・スミット（AZ）も同様にメンバー外となっている。

さらに注目されるのは、ロナルド・クーマンに招集されていなかったジョーイ・フェールマンが、シャビ体制でオランダ代表に復帰したことだ。一方で、古参のメンフィス・デパイとワウト・ウェクホルストは招集されなかった。

オランダ代表の招集選手たちは、刷新された統合型代表ウィークのスタートに向けて、2026年9月21日月曜日に合流する。

シャビ監督とそのメンバーは、4試合のネーションズリーグに向けて準備を進める。9月24日にドイツ戦（ホーム）、9月27日にセルビア戦（アウェー）、10月1日にギリシャ戦（アウェー）、10月4日にセルビア戦（ホーム）を戦う。

オランダ代表の全招集メンバー

GK：バルト・フェルブルッヘン（ブライトン＆ホーヴ・アルビオン）、ロビン・ルーフス（サンダーランド）、マルク・フレッケン（バイエル・レバークーゼン）。

DF：デンゼル・ダンフリース（レアル・マドリー）、ジェレミー・フリンポン（リバプール）、ルトシャレル・ヘールトライダ（PSV）、ユリエン・ティンバー（アーセナル）、フィルジル・ファン・ダイク（リバプール）、ヤン・パウル・ファン・ヘッケ（トッテナム・ホットスパー）、ナタン・アケ（フェネルバフチェ）、ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー）、ヨレル・ハト（チェルシー）。

MF：ライアン・フラーフェンベルフ（リバプール）、タイアニ・ラインデルス（アル・カーディシーヤ）、ジョーイ・フェールマン（ボルシア・ドルトムント）、クインテン・ティンバー（クリスタル・パレス）、トゥーン・コープマイネルス（ユヴェントス）、ケネト・テイラー（ラツィオ）、ユスティン・クライファート（ボーンマス）、ヒファイ・ゼヒール（フェイエノールト）。

FW：クリセンシオ・サマーフィル（アル・ヒラル）、ドニエル・マレン（ローマ）、ブライアン・ブロビー（サンダーランド）、コーディ・ガクポ（リバプール）、ノア・ラング（ナポリ）、ルベン・ファン・ボメル（PSV）。