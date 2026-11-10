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ライブ
imago-sport-1085803921.jpgIMAGO / ANP
Bart DHanis
翻訳者：

「シャビの下では、とても前向きな雰囲気がある。彼のサッカーのやり方は僕にとても合っている」

オランダ

ヤン・パウル・ファン・ヘッケはシャビ代表監督の下での雰囲気を喜んでいる。Ziggo Sportに対し、「この代表監督の下では、非常に前向きな雰囲気がある」と語った。

ファン・ヘッケは昨夏、5000万ユーロでブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンからトッテナム・ホットスパーへ移籍した。移籍先では不動の先発選手となっている。

「難しいスタートを切ったが、今はうまくいっている。良い準備ができていたのに、開幕後の出だしは十分ではなかった。それには理由があった。得点に苦しみ、その結果、あまり試合に勝てなかった」とファン・ヘッケは話し始めた。

「そういう状況では、選手が個人として自分のレベルのプレーをするのも難しい。でも、ある時、僕たちは互いに顔を見合わせて言ったんだ。『僕たちには十分なクオリティーがある。だから、うまくいくはずだ』と」。スパーズは現在、プレミアリーグで11位につけている。

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前回の代表戦期間、ファン・ヘッケは最大4試合のうち最初の2試合を終えた後、足のけがで離脱しなければならなかった。それでもシャビは、すでにファン・ヘッケに良い印象を与えていた。

「監督にはそれぞれ独自のやり方があるけれど、彼は自分がどうプレーしたいかを非常に明確に示している。後方からのビルドアップ、プレス、細部への取り組み方。ミーティングでの話し方からも、それがどれほど明確さをもたらすか分かる」と、ゼーラント出身のファン・ヘッケは語った。

「シャビのサッカースタイルはオランダのサッカーにも、僕自身のプレーにも合っている。細部もとても良い。今はグループ首位タイだ。金曜日に勝てば、準々決勝進出に向けて大きな一歩を踏み出せる。シャビの下では前向きな雰囲気が広がっている」と締めくくった。

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