シャビ・エルナンデスが火曜午後、オランダ代表の新監督としてお披露目された。その最初の記者会見で、視聴者がすぐに気づいたことが一つある。スペイン人指揮官は、多くの人によれば英語をかなり流暢に話しており、早くもアヤックスのミチェル・サンチェス監督と比較する声が上がっている。

De Telegraafの記者イェルーン・カプテインスも、その違いに気づいている。「新監督シャビ・エルナンデスは、少なくともアヤックスのミチェル監督よりはるかに英語でうまく話している。コミュニケーション面では大きなプラスだ」と、Xに投稿した。

別の視聴者も、シャビがこの言語にほとんど苦労していないと見ている。「記者たちのほうが、シャビより英語に苦戦している」

英語力に加え、新監督の立ち居振る舞いもすぐに印象を与えた。「シャビは最初から雰囲気がある。それは良いことだ」と、ウィリアム＝ジェームズはXに記している。

シャビは記者会見の冒頭で、オランダとのつながりを強調した。「ご存じの通り、私はこの国と深いつながりがあります。今日の気持ちは、サッカーの大学に来たようなものです。選手としても監督としても、私はキャリアの中で多くを学んできました」と、このカタルーニャ人は語った。

続いて指揮官は、現在のオランダ代表の世代に信頼を示した。「個人的に、私はこの世代をとても信じています。ご存じのように、私たちには多くの才能ある選手がいますが、私にとって最も重要なのは、チーム、グループ、そして大きな家族をつくることです。そうすることで、私たちはしっかり競争できます」

また、自身の望むプレースタイルについても、シャビはすぐにはっきりとした考えを示した。「フットボールの面では、とても勇敢なチームでありたい。試合を支配し、ボールを持って主導権を握りたい。同時に、情熱、意欲、野心を持ったチームを皆さんに見せることが私たちの目標です。それは監督としての私にとって非常に重要です」







