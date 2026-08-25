シャビ・エルナンデスが火曜午後、オランダ代表の新監督としてお披露目された。この役職で臨んだ最初の記者会見で、視聴者がすぐに気づいたことが一つある。スペイン人指揮官は、多くの人によれば英語がかなり堪能で、すぐさまアヤックスのミチェル・サンチェス監督と比較する声も上がった。

デ・テレグラーフの記者イェルーン・カプテインスも、その違いに気づいている。「新監督のシャビ・エルナンデスは、少なくともアヤックスのミチェル監督より英語でずっとスムーズに話している。それはコミュニケーション面で大きなプラスだ」と、Xに投稿した。

別の視聴者も、シャビがこの言語にほとんど苦労していないと見ている。「記者たちのほうが、シャビより英語に苦戦している」

英語力に加え、新監督の姿勢もすぐに印象を残した。「シャビは最初から雰囲気がある。それは見ていて良いことだ」と、ウィリアム＝ジェームズはXに書き込んだ。

シャビは記者会見の冒頭で、オランダとのつながりを強調した。「皆さんもご存じの通り、私はこの国と深いつながりがあります。今日の私の気持ちは、フットボールの大学に来たようなものです。私は選手としても監督としても、キャリアの中で多くを学んできました」と、このカタルーニャ人は語った。

続いて指揮官は、現在のオランダ代表の世代に対する信頼を口にした。「個人的に、私はこの世代をとても信じています。皆さんもご存じの通り、私たちには多くの才能ある選手がいます。しかし私にとって最も重要なのは、チーム、グループ、そして大きな家族を作ることです。そうすることで、しっかり戦えるようになります」

また、自らが望むプレースタイルについても、シャビは早くも疑いの余地を残さなかった。「フットボールの面では、私たちは非常に勇敢なチームでありたい。試合を支配し、ボールを持って主導権を握りたい。同時に、情熱、向上心、野心を持ったチームを皆さんに見せることが私たちの目標です。これは監督としての私にとって非常に重要なことです」











