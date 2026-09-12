イアン・マートセンが土曜日に重傷を負った可能性がある。オランダ代表で1試合の出場歴を持つこの選手は、アストン・ヴィラ対ノッティンガム・フォレスト（1-2）の試合中に負傷交代となり、ウナイ・エメリ監督によれば深刻なけがである可能性があるという。

マートセンにアクシデントが起きたのは80分だった。ジェームズ・マカティーの激しいタックルを受けた後、オランダ人選手は足首に強い痛みを抱えたまま倒れ込み、負傷してピッチを後にした。

エメリ監督はすでに交代枠を使い切っていたため、ヴィラは1人少ない状況で試合を終えた。その影響もあり、試合終了間際にイゴール・ジェズスの決勝点となる1-2を許した。スペイン人指揮官にとっては大きなフラストレーションとなった。

「マートセンのけがは重要な場面だった。あのタックルは激しかったからだ。私たちは1回のタックルによって、最後の15分間を1人少ない状態で戦うことになった」と、指揮官は記者会見で語った。

エメリによれば、VARの介入があるべき場面だったという。「レッドカードであるべきだったと思う。もし私がVAR、あるいは主審だったなら、レッドカードを出していただろう」との見解を示した。

マートセンのけがについてはまだ明確になっていないが、エメリによれば状況は良くないようだ。「まだはっきりとは分からないが、私が得ている情報では足首のけがだ。非常に長くかかる可能性がある」

それは、新シーズンのスタートが良かった左サイドバックにとって非常に悪い知らせとなるだろう。シャビ代表監督の攻撃的な志向を持つスタイルの下で、マートセンはオランダ代表メンバー入りの有力候補だったが、その可能性はこれで消えるかもしれない。