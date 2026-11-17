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ジェフリー・デ・ランゲはオランダ代表でプレーすることを夢見ている。マルセイユのGKがフランス通信社AFPに語った。

デ・ランゲ（28）は、ヘロニモ・ルジがマンチェスター・シティへ移籍した後、マルセイユの正GKを務めている。ゴー・アヘッド・イーグルスから加入したこのGKは、最初の2シーズンは控え役だった。

デ・ランゲをゴールに据えたマルセイユは、リーグ・アンの4位まで浮上した。シーズン序盤は悲惨で、チャンピオンズリーグ優勝経験のある同クラブは最初の5試合で4敗を喫した。しかし、10月中旬以降は5連勝している。

デ・ランゲはマルセイユにすっかりなじんでいるが、加入当初は時に苦労したと認める。「オランダの小さなクラブから来ました。マルセイユへの移籍は、とても大きな変化でした」

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「それに、ジェロは絶好調でした。だからまずは学び、観察し、成長しなければならなかった。ここでの2シーズン目には出場機会が増えました。そうなると、よし、毎週プレーしたいと思うようになります。出場できればうれしかったですが、少し不満もありました。幸い、それを前向きな力に変えられました」。そう語るGKは今季、ここまで1分も欠場していない。

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デ・ランゲはさらに続けた。「でも、もっとプレーしたいという気持ちが強く、昨夏はクラブ首脳陣にプレーしなければならないと伝えました。3年間ベンチにいるのは僕にとって良くなかったでしょうし、OMにとっても良くなかったでしょう」

フランスでは、デ・ランゲのプレーが時に批判されていた。しかし、RCランス戦とレヴァークーゼン戦を経て、評価はずっと前向きになった。「それがサッカーです」と冷静なGKは語る。「批判が妥当で、サッカーを本当に理解している人からのものなら受け入れます。時にはありがたく思うことさえあります」

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デ・ランゲは28歳の今も、改善の余地があると考えている。「1対1の場面やハイボールへの対応、それにほかの面でも、まだ成長できます」

マルセイユのGKが見据えるのはリーグ・アンの先だ。究極の夢はオランダ代表でプレーすること。「そうなればいいですね。それが目標です。ただ、僕たちには良いGKがいることも分かっています」。かつて年代別代表でプレーしたデ・ランゲは、バルト・フェルブルッヘン、ロビン・ルーフス、マルク・フレッケンらを念頭に置いている。「でも、マルセイユのようなクラブでプレーしているなら、注目してもらうべきだと思います」