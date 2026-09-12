イアン・マートセンが土曜日、重傷を負った可能性がある。オランダ代表で1試合の出場歴を持つ同選手は、アストン・ビラ対ノッティンガム・フォレスト（1-2）の試合中に負傷交代し、ウナイ・エメリ監督によれば深刻な負傷である可能性があるという。

マートセンにアクシデントが起きたのは80分。ジェームズ・マカティーの激しいタックルを受けた後だった。オランダ人DFは足首に強い痛みを抱えたまま倒れ込み、負傷してピッチを後にしなければならなかった。

エメリ監督はすでに交代枠を使い切っていたため、ビラはその後、1人少ない状態で試合を終えた。終了間際には、その影響もあってイゴール・ジェズスに決勝の1-2弾を許した。スペイン人指揮官にとってはフラストレーションの残る展開となった。

同監督は記者会見で「マートセンの負傷は極めて重要な場面だった。タックルは激しかったし、あの1回のタックルによって、我々は最後の15分間を1人少ない状態で戦うことになった」と語った。

エメリによれば、この場面ではVARの介入があるべきだったという。「レッドカードであるべきだったと思う。もし私がVAR、あるいは主審だったなら、レッドカードを出していた」との見解を示した。

マートセンの負傷については、まだ明確なことは分かっていない。ただ、エメリによれば状況は芳しくないようだ。「まだ確信はないが、私が得ている情報では足首の負傷だ。非常に長くかかる可能性がある」

それは、新シーズンを好スタートで切っていた左サイドバックにとって非常に悪い知らせとなる。シャビ代表監督の攻撃的なプレースタイルを踏まえれば、マートセンはオランダ代表メンバー入りの有力候補だったが、その可能性には今や線が引かれるかもしれない。