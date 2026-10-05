シャビとオランダ代表を痛烈批判　「今もなおロナルド・クーマン時代と同じくらい不安定だ」

バレンタイン・ドリーセンは代表ウイーク明け、シャビ・エルナンデス率いるオランダ代表に納得していない。『デ・テレグラーフ』のコラムでそう記した。オランダ代表はセルビアに2度、いずれも苦しみながら勝利（1-2、2-1）した一方、ドイツ（1-1）とギリシャ（2-2）には引き分けた。

「結果にしても内容にしても、オランダ代表はFIFAランキングでいずれもかなり下位にいる3チーム相手に、やっと及第点という程度だった。ロナルド・クーマン政権下で見られた不安定さは、シャビの統率の下でもまだまったく払拭されていない」とドリーセンは評し、このスペイン人指揮官にはなお時間が必要だと見ている。

63歳のウェストランダーがとりわけ疑問視しているのは、新たな拠り所がどこにあるのかという点だ。「シャビはドイツ戦から戦い方の実験を始め、その後もセルビアとの2戦目に至るまでそれをやめなかった」

「中盤では、ライアン・グラフェンベルフとタイアニ・ラインデルスを入れ替わり立ち替わり使ったことで、スペイン人指揮官はギリシャ戦であやうく代償を払うところだった。2人はオランダ代表に必要だ。というのも、彼らに真剣な代替案は存在しないからだ」とドリーセンは見る。

この辛口ジャーナリストによれば、フレンキー・デ・ヨングの後継者はまだ見つかっていない。「ジョーイ・フェールマンはシャビによって呼び戻された。フォレンダム出身の彼はゲームメーカーとして再び構想に入っているが、シャビのお気に入りであり、後継者として目されるフレンキー・デ・ヨングを忘れさせるかとなると……。そのためにはフェールマンの出来はあまりにも波があった」

ドリーセンは、バルト・フェルブルッヘン、そして計算の立つフィルジル・ファン・ダイク、デンゼル・ダンフリース、ミッキー・ファン・デ・フェンで構成されるオランダ代表守備陣にも批判的だ。「特異なのは、この守備陣が4人の国際的地位とイメージにもかかわらず、依然として非常に脆弱だということだ」。『デ・テレグラーフ』のフットボール部門トップである同氏によれば、シャビは早急にその解決策を見つけなければならない。

「シャビはまだ戦術的な天才ではない」とドリーセンは考えている。「世界43位相手に2勝しただけで浮かれるのは、完全に場違いだろう。ネーションズリーグに向けたこの4試合の国際試合は、オランダ代表とシャビの資質について、答えよりも多くの疑問を呼び起こした」