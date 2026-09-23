シャビが、ドイツ戦でヴェグホルストが必要ではない理由を説明した

シャビは今回の代表ウィークで招集しなかった選手たちについて、あまり語りたくないようだ。Ziggo Sportのインタビューで、その姿勢がうかがえた。オランダ代表監督は、とりわけワウト・ウェフホルストを招集しない決断を下していた。

有料放送局の記者は、オランダ代表がしばしばプランBを用いると指摘した。しかしシャビはそこに有効性を見いだしておらず、なぜ今ウェフホルストを必要としていないのかを説明した。

「我々には別のプランがある。リストには重要なアタッカーたちが入っている。私はリストに入っていない選手については、あまり話したくない」と、スペイン人指揮官はネーションズリーグのドイツ戦を翌日に控え、強調した。

「そして、リストに入っていないほかの選手たちについては、11月になればまたリストは開かれる」とシャビは話し、将来に向けてウェフホルストらに含みを残した。

シャビは月曜日の会見でも、ウェフホルストがまだ完全に構想外になったわけではないと明かしていた。「扉は誰に対しても開かれている。だから彼に対しても同じだ」と、代表監督はFCトゥウェンテのFWに向けて語った。

少なくともウェフホルストがオランダ代表を辞退することは決してない。本人は先週、RTV Oostにそう語っている。「自分の国のためにプレーすることは、この上ない誇りだ。自分に価値があったことは分かっている。今は別の形を選ぶのだとしても、それは彼らの正当な権利だ。自分はどんな時でもオランダ代表のために準備ができている」

長身FWはオランダ代表で通算53試合に出場し、14得点を記録している。ウェフホルストはワールドカップ2大会と欧州選手権1大会も経験している。