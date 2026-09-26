シャビが、ヴェグホルストよりもジルクゼーが優先される理由を明かす

シャビは、オランダ代表でジョシュア・ザークツィーがワウト・ウェグホルストより優先される理由を明確にした。指揮官はこのアタッカーを、自身がオランダ代表に実践させたいサッカーにより適したストライカーだと見ている。

マンチェスター・ユナイテッドのFWザークツィーは、離脱したブライアン・ブロビーの代役として招集された。「彼には僕たちのスタイルに適応する資質があると思う。彼は僕たちにとって重要な存在になり得るし、いい選手だ」と、シャビはセルビア戦前の記者会見で語った。

その後まもなく、前線のポジション争いについて指揮官に直接質問が飛び、ここ数週間FCトゥウェンテで好調を維持しているウェグホルストの名前も挙がった。シャビは自身の好みについて、ほとんど疑いの余地を残さなかった。「ザークツィーの方が、僕たちのスタイルにより合っていると思う」

シャビにとって重要なのは、とりわけ自身のシステムの中でストライカーが何を遂行できるかだ。「僕たちのストライカーは、僕たちのシステムとアイデアを理解しなければならない。彼のことは気に入っているし、僕たちを助けてくれると思う」と、指揮官はザークツィーについて話した。

このストライカー起用は、シャビによれば、オランダ代表で浸透させようとしている新たなプレースタイルに沿ったものだという。「どう攻撃し、どう守るかについて、選手たちは完璧に理解していた。僕たちはこの構造の中で続けていかなければならない」と、チームの成長について述べた。

同じく会見に同席したミッキー・ファン・デ・フェンも、戦術面で少なからぬ変化があったと感じている。「高い位置からプレッシャーをかけ、高いラインでプレーしたい。それはかなり大きな変化だ」と、このDFは語り、選手たちが求められていることをますます理解するようになっていると明かした。

シャビはセルビア戦でも、相手のフォーメーションに関係なく、自分たちのチームが同じ原則に基づいてプレーすると再び期待している。「通常、セルビアは最終ラインを4枚で組むが、明日は5枚で来るかもしれない。だが、僕たちのプレーの仕方は変わらない。僕たちはボールを保持し、素早く奪い返し、主導権を握りたい。それが最も重要だ」