シャビが語る謎めいた発言、オランダからモロッコへの移籍の扉を開く

オランダ代表監督のシャビ・エルナンデスは、選手たちの代表としての将来に関する決断を尊重すると明言した。これは、オランダ国内で育ちサッカーの指導を受けながらも、オランダではなくモロッコ代表を選ぶことを望むモロッコ系選手たちの選択について語る余地を開く見解である。

シャビは、次回の国際マッチウィーク(代表活動期間)に向けたオランダ代表のメンバー発表の際、報道陣に対し、オランダサッカー協会に関わる事柄は担当部署の責任に属すると語り、選手たちの決断を全面的に尊重すると強調した。その一方で、代表の戦力強化のために選手がサポートや支援を必要とする場合には、介入して彼らと話す可能性も残しておくとした。

このオランダ人指揮官の発言は、二重国籍を持つ選手たちの選択が大きな関心を集めるなかで出たものだ。とりわけモロッコ系の有望株は、オランダかモロッコかという選択に直面しており、モロッコ代表が自国のサッカープロジェクトを強化できる傑出した才能を獲得しようと動いている状況にある。

シャビはこう説明した。「これはオランダサッカー協会に関わることであり、この件での連絡を担うのは協会だ。私は選手たちの決断を尊重している。もちろん、彼らを招集して代表の戦力を強化する必要がある場合には、私が介入して選手たちと話すこともできる」。