シャビが沈黙を破り、次なる監督就任先を明らかにした

バルセロナを退団して2年間無職だったシャビ・エルナンデスが沈黙を破り、代表監督就任への意欲を表明した。次の挑戦はクラブではなく、大陸大会を目指す代表チームで指揮を執ることだと語った。

本日、ラジオ局「RNE Deportes」のインタビューで、2010年W杯優勝者は「代表チームで指導したい。はっきり言っておく」と語った。バルサを去って2年、初めての公言だ。

46歳のシャビは具体的な行き先を明言せず、あらゆる選択肢にオープンであることを強調。「ワールドカップ、欧州選手権、アフリカネイションズカップ、アジアカップにも参加したい」と語り、唯一の条件は「穏やかで快適な雰囲気の中で仕事ができる良いプロジェクト」だと述べた。

クラブより代表を望む理由について、彼は「クラブでは家族と過ごす時間が少ない」と語り、幼い子供を持つ父親としての責任とキャリアの野心を両立させたい考えを示した。

バルセロナを率いた3シーズン後、表舞台から姿を消していた。

どの大陸も候補から外していないが、スペイン以外の地で指導する可能性が高そうだ。スペイン代表はデ・ラ・フエンテ監督が率い、明日のW杯決勝でアルゼンチンと対戦するため、現時点ではシャビの選択肢ではない。

この発言を受け、国際経験と明確な哲学を持つ監督を求める各国代表チームがシャビ争奪戦に名乗りを上げる可能性が取り沙汰されている。