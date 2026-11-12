シャビが明言「彼は世界最高のMFの一人だ」

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フレンキー・デ・ヨングが今後1週間、オランダ代表のキャプテンを務めることが正式に決まった。シャビ・エルナンデス代表監督が木曜午後の記者会見で認めた。

フィルジル・ファン・ダイクが離脱したため、シャビ監督はギリシャ、ドイツとのUEFAネーションズリーグの試合に向けて、新たなキャプテンを探す必要があった。

その代役が決まり、デ・ヨングがヨハン・クライフ・アレナとオリンピアシュタディオンでの試合でキャプテンマークを巻く。

11月のオランダ代表では、デンゼル・ダンフリースが第2キャプテンを務める。シャビ監督のリストでは、コーディ・ガクポがその次に名を連ねる。

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シャビ監督はデ・ヨングを選んだ理由を説明した。「まずは彼の人柄だ。彼はボールを求め、毎日成長し、チームの一員でありたいと思っている。私は彼をよく知っているし、彼は常に責任を果たす」

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「もちろん、彼の能力も理由だ。世界最高のミッドフィールダーの一人だと思う。監督として、こうした理由は私にとって非常に重要だ」とシャビ監督は締めくくった。

デ・ヨングは火曜日、Voetbalzoneとのインタビューで、オランダ代表のキャプテン就任を見越した発言をしていた。「もちろん、特別な気持ちになる。キャプテンになることは誰にとっても非常に大きな名誉だと思うし、私にとってもそうだ」

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「自分の国の代表チームのキャプテンだ。代表選手になることは到達できる最高の目標で、今はオランダ代表のキャプテンにもなった」とデ・ヨングは語った。

29歳のデ・ヨングにとって、ギリシャ戦は代表通算71試合目となる。シャビ監督はロナルド・クーマン、フランク・デ・ブール、ルイ・ファン・ハールに続く、デ・ヨングにとって4人目の代表監督となる。