シャビはオランダ代表監督として初の記者会見を終えた。スペイン人指揮官は英語でしっかりと応対し、その場にいた報道陣の質問に答えたが、1つの質問だけは別だった。

「サッカー界の国際的な状況について、もう1つ質問です」と会場から声が飛ぶ。「ピッチ内外でFIFAとジャンニ・インファンティーノに対する批判が非常に高まっています。月曜日には複数のFIFAレジェンドが見解を示し、オランダサッカー協会も、UEFAもそれぞれ声明を出しました。現在の状況について、あなたはどう見ていますか？」

これに対し、シャビはその質問に応じるつもりはないと即座に示した。「そのことについては話したくない！ ありがとう」代表監督は、あくまでオランダ代表についてだけ話す意向だった。

もっとも、この質問はまったく唐突なものではなかった。FIFAとインファンティーノにはここ最近、激しい批判が向けられており、複数の団体が会長の辞任を要求している。実際、オランダサッカー協会を含むさまざまな組織が、すでに強い姿勢を示している。

それでも、シャビはオランダ代表監督として初の公式の場で、この件に踏み込むことは避けた。

短い反応の後も、スペイン人指揮官が自身の立場についてそれ以上説明することはなかった。その後は再び、オランダ代表をめぐるスポーツ面の話題に焦点を戻した。

その中でシャビは、とりわけ自身のプレースタイルに関する信念や、サウジアラビアでプレーするオランダ代表選手たちについて語った。AZの逸材キース・スミットにも少し触れている。