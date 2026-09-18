シャビがワウト・ウェグホルストを招集せず「私はこう感じていた……」

ワウト・ウェグホルストは、シャビ監督率いるオランダ代表の初招集メンバーには入らなかった。34歳のFCトゥウェンテ所属FWは、自身の落選をある程度予想していたと明かし、代表キャリアがこれで終わる可能性も視野に入れている。

ウェグホルストは2018年にイングランド戦でオランダ代表デビューを果たし、その後は通算53試合に出場。その中でベテランFWは14得点を記録し、ワールドカップ2大会、欧州選手権2大会を経験した。

今回シャビ監督のメンバーから外れたことは、ウェグホルストにとって完全な驚きではなかったようだ。「そうなるんじゃないかという感覚は、少しあった」とウェグホルストはRTV Oostに語った。「予備登録メンバーは2、3週間前に発表されていて、自分がそこに入っていないことは分かっていた。だからこの数週間、最後までできることはすべてやった」と笑みを浮かべながら話し、「でも、いや、自分は入っていない」と続けた。

このアタッカーは、新たな代表監督の判断について一部理解も示している。「年齢を重ねて、34歳になった。新監督になって、もしかしたら新しい世代になるのかもしれない。ワールドカップでは、これが自分にとって最後のチャンスになるかもしれないという感覚はあった。サッカーでは何が起こるか分からないし、今は選ばれていない。今後どうなるか見ていきたい」

ウェグホルストは、自らオランダ代表への扉を閉ざすことは決してないと強調した。「自分から断ることは決してない」

「国を代表してプレーすることは最大の誇りだ。自分が価値を示してきたことは分かっている。今は別の形を選ぶのであれば、それは彼らの正当な権利だ。自分はどんな時でもオランダ代表のために準備ができている」

そのため、このFWは今後再び声がかかるかどうかを見守る構えだ。「もしかしたら、そのうち自分がものすごく必要とされるかもしれないし、まったくそうでないかもしれない。後者なら、それは自分たちの国がとても順調だという良いサインだ。そして将来的に、とても大きな成功を収められるかもしれない」