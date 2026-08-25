シャビは、サウジアラビアでプレーするオランダ人選手について極めて明確な見解を示している。オランダ代表の新監督は、前任のロナルド・クーマンとは異なり、サウジ・プロリーグの選手たちを通常通り招集する可能性を排除していない。

クーマンは代表監督時代、明確な姿勢を示していた。サウジアラビアでプレーする選手は、原則としてオランダ代表にとっては対象外だった。だがシャビは、その点でまったく異なるアプローチを取っている。オランダ代表の新監督として初めて臨んだ記者会見で、そのことが明らかになった。

「ええ、なぜダメなんだ？」。サウジアラビアでプレーする代表選手が選出され得るのかという質問に対し、シャビは即座にそう言い切った。その後、サウジ・プロリーグはレベルも野心もかなり低いと指摘されると、シャビは鋭く प्रतिक्रियाした。「そのリーグを追っているのか？」と切り返した。

「追っているなら、あれが良いリーグだと分かるはずだ。エールディビジより上か？ そのリーグにも我々は関心を持っている。あそこも良いリーグだ。だから、サウジアラビアから、エールディビジから、プレミアリーグから、ラ・リーガから選手を選ぶことになるかもしれない……」

「そう、私はリーグそのものは気にしない。気にするのは選手のレベルだ。それが私にとって最も重要なことだ」と、明確な考えを示した。

これは、とりわけタイジャニ・ラインデルスとクライセンシオ・サマーフィルにとって朗報だ。両選手は前回のワールドカップでもオランダ代表で重要な役割を果たしたが、その後それぞれアル・カーディシーヤ、アル・ヒラルへの移籍を選んだ。

シャビの方針は、スティーヴン・ベルフワインにとっても新たなチャンスを意味する可能性がある。イテハド・クラブのFWはクーマンの下で完全に無視されていたが、月曜夜には完璧なハットトリックで強烈に存在感を示した。